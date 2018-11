Hilton Food: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

An der Börse London notiert die Aktie Hilton Food am 17.11.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 10,53 GBP. Die Aktie der Hilton Food wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hilton Food wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Hilton Food auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Hilton Food damit 13,11 Prozent über dem Durchschnitt (-3,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Distributors - Consumer Staples" beträgt -1,05 Prozent. Hilton Food liegt aktuell 10,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hilton Food wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Hilton Food liegt im Mittel wiederum bei 850 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 918 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -7,41 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hilton Food insgesamt die Einschätzung "Hold".