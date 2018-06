Hilton Food: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hilton Food, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.06.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 972 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hilton Food auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Hilton Food 4 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 972 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -8,31 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 891,25 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hilton Food-Aktie ein Durchschnitt von 843,98 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 972 GBP (+15,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (904,64 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,45 Prozent), somit erhält die Hilton Food-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Hilton Food erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hilton Food. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hilton Food daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hilton Food von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.