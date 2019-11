Hilton FoodWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Hilton Food, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 1022 GBP im Minus (-0.58 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hilton Food entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,13 liegt Hilton Food unter dem Branchendurchschnitt (35 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 41,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Hilton Food hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,15 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.35%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,2 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Hilton Food erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (950 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1028 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Hilton Food erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.