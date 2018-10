Berlin (ots) - "Das Gründungs-Mandat des IPCC, bedeutungserhöhend'Weltklimarat' genannt, fordert dazu auf, nachzuweisen, dass derKlimawandel 'menschgemacht', und vor allem gefährlich sei. Dazudienen seine sämtlichen bisherigen Berichte. Der die Welt seitJahrmilliarden bestimmende natürliche Klimawandel, bleibt entwederaußen vor, oder verschwindet in dem einige tausend Seiten umfassendenReport unter 'ferner liefen'!Weil aber der UN das sehr unverbindliche Pariser Abkommens, dasexplizit keine CO2 Minderungsziele festlegt, nicht streng genug war,gab sie dem IPCC den Auftrag durch Panikmache größeren politischenDruck zu erzeugen. In seinem neuesten Spezialbericht macht es sichdaher anheischig aus kümmerlichen 0,5 Grad Differenz der globalenMitteltemperatur, ohne zu wissen, wie hoch die eigentlicheBezugstemperatur vorindustriellen Zeiten gewesen ist -unterschiedliche globale Auswirkungen auf den Klimawandel berechnenzu können. Das ist absurd! Genau so absurd wie die darausresultierende Behauptung, dass der Unterschied beimMeeresspiegelanstieg ganze 10 Zentimeter bis zum Ende desJahrhunderts betrüge. Im normalen Leben nennt man das Computergestütztes Kristallkugelschauen, denn allein im indischen Ozean zeigtder Meeresspiegel Unterschiede von knapp 200 Meter. Die UN und derWeltklimarat IPCC sehen wohl ihre Felle davon schwimmen, deswegen istjetzt Panikmache angesagt."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57224Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell