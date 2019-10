Hilse: Klimaschutzgesetz plündert die Bürger aus

Berlin (ots) - Zur ersten Lesung des Klimaschutzgesetzes teilt derin Bautzen direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und umweltpolitischeSprecher der AfD-Fraktion, Karsten Hilse, mit:"Beim Klimaschutzgesetz handelt es sich um ein Sammelsurium vonverschiedenen Einzelmaßnahmen, um die Menschen in unserem Land nocheffektiver auszuplündern. Auf das Klima hat es dagegen praktischkeine Wirkung. Aus Angst vor dem Unmut der Bevölkerung wurde dieCO2-Steuer auf zehn Euro festgelegt, allerdings mit der Maßgabe, siejedes Jahr aufs Neue zu erhöhen. Im Boiled-Frog-Stil wird so dieSteuerschraube Jahr für Jahr immer weiter angezogen.Dieses Gesetz wird verheerende Folgen für unsere Wirtschaft,unsere Umwelt, unseren Wohlstand und jeden einzelnen Menschen inunserem Land haben. Wir sind das einzige Land auf der Erde, das seineeigene Existenz aufs Spiel setzt, um vermeintlich die ganze Welt zuretten. Schon jetzt rollt eine in diesem Ausmaß beispielloseKündigungswelle auf die Arbeitnehmer zu. Das und die Tatsache, dasssich Klima nicht schützen lässt, ignoriert die Bundesregierungkomplett und läuft lieber Weltuntergangssekten wie ExtinctionRebellion hinterher."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell