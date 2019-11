Hilse: EU-Klimanotstand ebnet Weg in den sozialistischen Zentralstaat

Berlin (ots) - Der in Bautzen direkt gewählte Bundestagsabgeordnete KarstenHilse, Umweltpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erklärt zur Ausrufung desKlimanotstandes durch das Europäische Parlament:"Heute haben die Abgeordneten des EU-Parlaments den Klimanotstand ausgerufen.Sie haben damit den Weg dafür frei gemacht, dass die Kommission in ZukunftNotstandsgesetze erlassen kann. Dabei spielt es keine Rolle, dass Gesetze aufEU-Ebene den verharmlosenden Namen 'Verordnungen' tragen.In den Pressemitteilungen versucht man die Menschen mit der Aussage, es handlesich nur um einen symbolischen Akt, zu beruhigen. Aus diesem symbolischen Aktwerden sehr schnell konkrete Notstandsgesetze werden, um nicht nur Deutschlandsondern den ganzen Kontinent zu deindustrialisieren. Um die zu erwartendeGegenwehr der Europäer niederzuhalten, wird die Entwicklung der EU hin zu einemsozialistischen Zentralstaat forciert werden, mit allen Begleiterscheinungeneiner sozialistischen Diktatur: Plan- und Mangelwirtschaft, Meinungsdiktatur undEinschränkung der persönlichen Freiheit.Die Abgeordneten, die diesem Klimanotstand zugestimmt haben, handelten entwederin dem Bewusstsein, was die Ausrufung eines Notstandes bedeutet oder inabsoluter Geschichtsvergessenheit."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4453438OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell