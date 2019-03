Hill & Smith: Jetzt könnte alles passieren

Per 12.03.2019, 09:58 Uhr wird für die Aktie Hill & Smith am Heimatmarkt London der Kurs von 1181,67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hill & Smith entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hill & Smith sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Hill & Smith aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hill & Smith. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1295 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,84 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1179 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Dividende: Hill & Smith schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,72 % und somit 0,06 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,66 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hill & Smith-Aktie ein Durchschnitt von 1189,28 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1179 GBP (-0,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (1160,4 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,6 Prozent), somit erhält die Hill & Smith-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Hill & Smith erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.