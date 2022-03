Hill International-Aktie: Projektübernahme!

Überblick

City Edge Development hat im Auftrag der New Urban Communities Authority (NUCA) Hill International Inc.(NYSE:HIL) mit dem Baumanagement für sein Vorzeigeprojekt in New Alamein City an der Nordküste Ägyptens beauftragt. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Das Projekt Marina Towers umfasst drei Wohntürme, einen Geschäftsturm und einen Hotelturm mit 30-40 Stockwerken.

