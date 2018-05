Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 3. Mai 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Wegwerf-Wahnsinn - hilft eine Plastiksteuer?EU-Kommissar Günther Oettinger hat eine EU-weite Steuer aufWegwerfartikel aus Kunststoff bereits im Januar gefordert, jetztzieht Grünen-Chef Robert Habeck nach. Auf diese Weise soll gegen dieUmweltverschmutzung durch Plastik in den Weltmeeren sowie inBodensee, Rhein und Neckar vorgegangen werden. UnsichtbaresMikroplastik ist in all diesen Gewässern nachgewiesen und landet inden Mägen der heimischen Fische. Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler erforschen, ob Mikroplastik Menschen schaden kann. ImStudio ist Andreas Fath, Professor für Physikalische Chemie an derHochschule Furtwangen.Wolfsattacke in Bad Wildbad?Mehr als 40 Schafe sind tot. Vermutlich wurden die meisten Tierevon einem Wolf gerissen, die anderen sind in der Enz ertrunken.Wieder werden politische Forderungen laut: Der streng geschützte Wolfmüsse durch das Jagdrecht kontrolliert werden.Masernalarm an Freiburger SchuleEine Waldorfschule steht unter Quarantäne. Etwa ein Drittel derSchülerinnen und Schüler darf die Schule nicht betreten. Das hat dasFreiburger Gesundheitsamt angeordnet. Eltern sind verärgert, aberviele Schüler sind nicht gegen Masern geimpft und müssen daheimbleiben.Problemblume Löwenzahn in Stuttgart-BotnangDie Kleingärtner in Stuttgart-Botnang haben kapituliert. DerLöwenzahn ist nicht nur hübsch gelb, sondern auch zäh. IntensiveLandwirtschaft hat ihn "groß" gemacht. Wo er wächst, verschwindenandere Wiesenblumen. Und damit auch Insekten und Vögel.Falsche Handwerker auf BeutezugDie Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern, die sich alsDachdecker, Scherenschleifer oder angebliche Straßenarbeiterausgeben, die den Hof zu einem Spottpreis teeren wollen. DerInnenminister fordert eine automatische Erfassung von KFZ-Kennzeichenan den deutschen Grenzen, um die Banden dingfest machen zu können."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell