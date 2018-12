Hilfsprojekt medi for help - Die Hilfe für Haiti geht weiter (FOTO)

Bayreuth (ots) -Der Start für das Hilfsprojekt war das schwere Erdbeben im Januar2010 - und seitdem hat medi for help vielen Menschen in Haitigeholfen. Dies umfasst lebensrettende Maßnahmen und Hilfe, um sichwieder eine Existenz aufzubauen. Haiti zählt zu den ärmsten Ländernder Welt, unsere Solidarität wird dringend benötigt. medi for helpleistet direkte Hilfe - auch zur Selbsthilfe. Es werden Einheimischezu Technikern ausgebildet und die Leitung der medi for help Werkstattin Deschapelles wurde an die Haitianerin und OrthopädietechnikerinFabiola Jean Pierre übergeben.Jetzt war medi for help Projektleiter Christoph Schmitz in Haiti,um vor Ort mit Partnern das nachhaltige Konzept für die Zukunft derWerkstatt in Deschapelles auszubauen. Mit dabei: Ralf Jungblut, derdiese bis 2017 leitete und begeistert war, das engagierte Teamwiederzutreffen. Christoph Schmitz: "Erfolgsfaktor für dasHilfsprojekt medi for help ist natürlich auch die kompetente Führungder Werkstatt - Fabiola Jean Pierre und ihre Mitarbeiter engagierensich hier mit viel Herzblut für die Patienten. Wir freuen uns sehr,dass es in der Zwischenzeit gelungen ist, das Projekt in die Händevon Haitianern zu legen."medi for help unterstützt die Ausbildung von KrankenschwesternAn der Universität in Léogâne werden Krankenschwestern in denBereichen Lymphologie und Wundversorgung ausgebildet. medi for helpbeteiligt sich an der Ausbildungsarbeit und stellt zu Lehrzweckenentsprechende Materialien zur Verfügung. Aus dem ersten Kurs gingenzwölf erfolgreiche Absolventinnen hervor. Im dortigen Hospital St.Croix leisten adaptive Kompressionsversorgungen (circaid Produkte)und Reinigungstücher wertvolle Hilfe in der Lymph- und Wundtherapie.Hygiene ist ein herausforderndes Thema und unabdingbar für denHeilungsprozess.Volkskrankheit Filarose in HaitiDie medi for help Lieferung der sterilen Tücher leistet hier sehrgute Dienste bei der Therapie der lymphatischen Filarose - einerVolkskrankheit in Haiti. Stechmücken übertragen den Parasiten - einFadenwurm, der sich in den Lymphgefäßen einnistet. medi for helpsetzt sich dafür ein, die Wundhygiene zu verbessern, das ist einewichtige Voraussetzung für die Heilung.Weitere Absprachen erfolgten mit dem medi for help Partner CMMBaus den USA. Die katholische Mission (Catholic Medical Mission Board)ist seit über 100 Jahren eine bekannte, hoch angesehene Organisationund hilft bei Armut und Krankheit. CMMB fungiert als Logistikpartnerfür medi for help - so können die Hilfsgüter einfacher, schneller undwirtschaftlicher nach Haiti transportiert werden: Ersparnisse, diewiederum in Hilfsmaßnahmen fließen.Surftipp: www.medi-for-help.com mit vielen Informationen.Spendenkonto: medi hilft gGmbH, IBAN DE03773200720015722444. medi forhelp ist eine gemeinnützige Organisation. Die Spenden sind steuerlichabsetzbar. medi for help dankt allen, die dieses internationaleProjekt unterstützen.Zum Hintergrund: Das Hilfsprojekt medi for helpSeit dem Jahr 2010 engagiert sich medi in der Hilfe für Haiti. Mitdem gemeinnützigen Projekt medi for help kommt die Unterstützunggenau dort an, wo sie benötigt wird - bei den Menschen. Eines derschwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes kostete im Januar2010 mehr als 200.000 Haitianern das Leben, über 300.000 wurden teilsschwer verletzt. Schon kurze Zeit später war medi for help zur Stelleund leistet dort seitdem Hilfe zur Selbsthilfe.medi for help übernimmt Verantwortung. Seit der Gründung desProjektes versorgte medi for help bereits über 6.250 Haitianer.Zusätzlich fungiert ein Geländewagen als "mobile Klinik", umPatienten in entfernteren Regionen zu versorgen. Auch die zweiteWerkstatt in Port-au-Prince ist eine große Erleichterung für dieHauptstadtbewohner, die vorher rund drei Stunden Fahrzeit nachDeschapelles auf sich nahmen. Inzwischen kümmert sich medi for helpauch um Kompressionsversorgung in Haiti und unterstützt in derBehandlung von chronischen Wunden und Lympherkrankungen. Im Juli 2017ging die Leitung der Werkstatt in Deschapelles erstmals inhaitianische Hände und zeigt, wie mit medi for help erfolgreich Hilfezur Selbsthilfe funktioniert.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-8737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell