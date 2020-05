BERLIN (dpa-AFX) - In der Bundesregierung ist einem Medienbericht zufolge ein Hilfsprogramm für gemeinnützige Organisationen im Gespräch, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern.



"Der gemeinnützige Sektor in Deutschland erfüllt eine eminent wichtige gesamtgesellschaftliche Rolle", zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag) aus einem Eckpunktepapier der Ressorts Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Familien sowie Inneres. Diese Funktion müsse auch in Zeiten der Corona-Pandemie "unbedingt erhalten bleiben".

Das Papier sieht demnach vor, dass der Bund eine Milliarde Euro zur Verfügung stellt, um die Bundesländer bei der Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen zu unterstützen. Bereitgestellt werden solle das Geld über Globaldarlehen der staatlichen KfW-Bank.

"Die Nichtberücksichtigung der gemeinnützigen Unternehmen bei dem KfW-Rettungsschirm war ein Fehler, den niemand wollte", sagte Matthias Bartke (SPD), Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales, dem RND unter Verweis auf ein bestehendes Hilfsprogramm in der Corona-Krise. "Dieser Fehler muss jetzt schnellstmöglich behoben werden." In einem zweiten Schritt müsse man darüber nachdenken, wie man den Organisationen helfen könne, Kredite auch wieder zurückzuzahlen.

Dem Bericht zufolge könnte das Hilfsprogramm im Rahmen des geplanten milliardenschweren Konjunkturpaketes beschlossen werden. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition beraten am Dienstag über das Paket./sku/DP/fba