Hilfsorganisationen zur Verlängerung des Exportstopps an Saudi-Arabien: Sorge um mögliche Schlupflöcher für europäische Rüstungslieferungen

Bonn (ots) - Die humanitären Hilfsorganisationen CARE, Oxfam undSave the Children begrüßen ausdrücklich die Entscheidung derBundesregierung, den Exportstopp von Rüstungsgütern nachSaudi-Arabien um weitere sechs Monate zu verlängern. DieseEntscheidung muss nun konsequent umgesetzt werden - insbesondere auchin Bezug auf gemeinsame europäische Rüstungsprojekte.Solange der Krieg im Jemen unvermindert intensiv geführt wird unddabei Verletzungen von humanitärem Völkerrecht an der Tagesordnungsind, dürfen deutsche und andere europäische Rüstungsgüter von denKriegsparteien nicht eingesetzt werden. Daher fordern wir dieBundesregierung dazu auf, sich auch bei ihren europäischen Partnernwie Großbritannien und Frankreich nachdrücklich und konsequent dafüreinzusetzen, dem deutschen Beispiel zu folgen, solange ein Ende derKämpfe nicht absehbar ist. Wir sind besorgt, dass der gestrigeBeschluss der Bundesregierung Schlupflöcher für Lieferungen vongemeinsamen europäischen Rüstungsgütern zulassen könnte. DieBundesregierung muss deshalb jetzt energisch auf eine einheitliche,restriktive Rüstungspolitik aller Mitglieder der Europäischen Unionund ihrer internationalen Partner hinarbeiten. Unserer Auffassungnach kann derzeit nicht sichergestellt werden, dass Waffen, die indie Region exportiert werden, nicht im Konflikt im Jemen eingesetztwerden. Der Druck auf die Konfliktparteien darf gerade jetzt nichtvermindert werden, denn sonst würden jegliche Bemühungen,erfolgreiche Friedensverhandlungen zu führen, konterkariert.Die düstere Bilanz von vier Jahren Bürgerkrieg beläuft sichderzeit auf 20.000 Luftangriffe, fast 70.000 Tote, knapp vierMillionen Vertriebene, den Ausbruch von Cholera und eine drohendeHungersnot. Ohne humanitäre Hilfe, die unter größten Schwierigkeitenund Risiken von Hilfsorganisationen geleistet wird, könnten 80Prozent der Bevölkerung nicht überleben. Dies unterstrich auferschütternde Weise auch der Luftangriff auf das Krankenhaus desnordwestjemenitischen Ortes Kitaf am vergangenen Dienstag, bei demacht Menschen - darunter fünf Kinder - getötet wurden. Der Druck aufdie Konfliktparteien, den Krieg zu beenden, muss deshalb unvermindertaufrechterhalten werden, um die leidende Zivilbevölkerung schnell undeffektiv versorgen zu können.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland: Ninja Taprogge, Tel. +49 (30) 76 90 16 99, Mail:taprogge@care.deOxfam: Steffen Küßner, Tel.: +49 (30) 45 30 69 710, Mail:skuessner@oxfam.deSave the Children: Susanne Sawadogo, Tel. +49 (30) 27 59 59 79 - 120,Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell