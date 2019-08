Hilfsorganisationen im Jemen: Seit drei Jahren geschlossener Flughafen Sana'a für tausende Kranke ein Todesurteil

Berlin (ots) - Seit drei Jahren hindert eine Beschränkung desjemenitischen Luftraums, eingeführt 2016 durch die von Saudi-Arabiengeführte Koalition, tausende kranke Zivilisten daran, für dringendemedizinische Behandlungen das Land zu verlassen. Daran erinnern heutedie internationalen Hilfsorganisationen CARE und NRC (NorwegianRefugee Council).Seit dem 9. August 2016 ist der Flughafen von Sana'a fürGeschäfts- und Zivilflüge geschlossen. Schätzungen zufolge seien lautdes Gesundheitsministeriums in Sana'a bereits 32.000 Menschengestorben, weil sie nicht ausreisen und deshalb nicht die notwendigemedizinische Behandlung erhalten konnten.CARE und NRC fordern die Kriegsparteien deshalb wiederholt dazuauf, eine Vereinbarung über die Wiedereröffnung des Flughafens Sana'afür Geschäfts- und Zivilflüge zu treffen. InsbesondereGroßbritannien, die USA und Frankreich, müssen Druck auf beide Seitendes Konfliktes ausüben, um das politische Ringen um den Flughafen zubeenden und humanitäres Leid zu lindern."Gewehre, Bomben und Cholera kosten schon genug Menschenleben. DieSchließung des Flughafens verurteilt Tausende weitere zum Tode", sagtMohammed Abdi, Länderdirektor des Norwegischen Flüchtlingsrates imJemen. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, kranken Zivilisten dieAusreise zu verweigern, wo sie doch lebensrettende medizinischeBehandlungen in Anspruch nehmen müssten."Vier Jahre Krieg haben das Gesundheitssystem im Jemen starkgeschwächt. Nur knapp die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen istvoll funktionsfähig. Nach Angaben des jemenitischenGesundheitsministeriums ist ein Großteil der medizinischen Geräte imLand veraltet und muss dringend ersetzt werden. Ein fastvollständiger Stopp der kommerziellen Lieferungen und Medikamenteüber den Flughafen Sana'a, verbunden mit den Einfuhrbeschränkungenüber den Hafen von Hodeidah, hat die Preise mehr als verdoppelt.Damit sind Medikamente für den Großteil der Bevölkerung unbezahlbargeworden. Besonders schwer trifft dies Menschen mit chronischenHerzproblemen, Blutkrankheiten oder Krebs. Vor dem Krieg seien rund7.000 Jemeniten jährlich vom Flughafen in Sana'a für medizinischeBehandlungen ins Ausland flogen, berichtet dasGesundheitsministerium."Menschen sterben, weil ihnen medizinische Behandlungen verwehrtbleiben", erklärt Jennifer Bose, CARE-Nothelferin, die gerade aus demJemen zurückgekehrt ist. "Die anhaltende Schließung des FlughafensSana'a ist zum Symbol geworden für ein Land, das nicht mehrfunktionsfähig ist. Millionen Frauen, Männer und Kinder leiden imJemen unter dem Versorgungsmangel. Dinge, die wir in den meistenanderen Ländern als absolut selbstverständlich ansehen, sind hierunerschwinglicher Luxus. Das muss ein Ende haben. Alle Häfen - Land,Luft und Meer - müssen uneingeschränkt geöffnet bleiben."ACHTUNG REDAKTIONEN: CARE-Helferin Jennifer Bose ist gerade ausdem Jemen zurückgekehrt, wo sie in den vergangenen Wochen dieNothilfe unterstützte. Gerne steht Sie Ihnen für Interviews undHintergrundinformationen von vor Ort zur Verfügung.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE DeutschlandNinja Taproggetaprogge@care.de030 / 76901699NRC Deutschland:Per Bymanper.byman@nrc-hilft.de030 / 2021 9671Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell