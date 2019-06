Hilfsorganisation sieht 'Gipfel des Stillstands' der G20

OSAKA (dpa-AFX) - Mit Kritik an den großen Wirtschaftsnationen (G20) hat die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision auf die Ergebnisse des Gipfels in Osaka in Japan reagiert.



Wegen der Uneinigkeit beschrieb Politikreferent Marwin Meier das zweitägige Treffen am Samstag als "Gipfel des Stillstands - weder vor noch zurück". Positiv wurde bewertet, dass die G20 trotz der Differenzen doch noch eine gemeinsame Abschlusserklärung erzielt habe.

Es sei absehbar gewesen, dass die USA nach ihrem Ausstieg aus der Pariser Klimavereinbarung weiter ausscheren würden. "Aber auch die Bekräftigung der anderen 19 Teilnehmer, an den Zielen des Pariser Klimaabkommens festhalten zu wollen, geht nicht weit genug", sagte Meier. "Mit der jetzigen Abschlusserklärung konnten keine Fortschritte erzielt, sondern nur Rückschritte verhindert werden."

Trotzdem sei die geschlossene Haltung vor allem der Europäer im Kampf gegen den Klimawandel beeindruckend. "Bei 19 der G20-Länder scheint endlich die Ernsthaftigkeit des Klimawandels angekommen zu sein." Gerade Menschen in den ärmsten Ländern litten am stärksten unter den Folgen des Klimawandels. "Konkrete Hilfe muss dort geleistet und finanziert werden", sagte Meier.