Landsberg (ots) -Die internationale Hilfsorganisation Mercy Ships, die mit der"Africa Mercy" das größte private Hospitalschiff der Welt betreibt,ist Teil des Theaterstücks "Revolution - Alles wird gut!" Mit dieserInszenierung will das Brachland Ensemble aufzeigen, dass die Welt"besser ist als gedacht" und sich vieles zum Guten verändert.Am 10.11.2017 fand die Uraufführung des Stückes im Theater Aachenstatt. Einen großen Raum nimmt die Präsentation von Hilfsprojektenein, die dazu beitragen, "diese Welt zu verbessern". Eines diesergezeigten Hilfsprojekte ist Mercy Ships, das in Afrika kostenloseOperationen anbietet. Um die Projekte visuell erlebbar zu machen,setzt das Brachland Ensemble poetische, spielerische und medialeMittel ein, zum Beispiel Live Skype Interviews auf eine großeLeinwand auf der Bühne. Das Brachland Ensemble inszeniert das Stückals "dokumentarisches Theater", es basiert auf Recherchen weltweit.Maria Isabel Hagen, Dramaturgin beim Brachland Ensemble, war daherAnfang September 2017 auf der "Africa Mercy" in Kamerun zu Besuch.Ihr Fazit: "Kann eine einzelne Person die Welt ändern? Sicher nicht.Auf dem Schiff sagt man mir: "Ein Mensch kann für eine andere Persondie Welt ändern." Lohnt sich das? Ja, für jeden Einzelnen."Udo Kronester, Geschäftsführer von Mercy Ships Deutschland, freutsich darüber, dass Mercy Ships Teil eines Theaterstücks ist: "Wirbeschreiten damit als Hilfsorganisation neue Wege der Kommunikationund der Darstellung unserer Arbeit bei einem Publikum, das MercyShips vielleicht noch nicht kennt. Wir freuen uns darüber, dass dasBrachland Ensemble mit diesem Stück ein positives Gegengewicht zurweitverbreiteten Schwarzmalerei in der Gesellschaft setzt und zeigt:Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, die Welt zu verbessern."Infos "Revolution - Alles wird gut":https://brachland-ensemble.de/projekte/revolution.htmlInfos Mercy Ships: www.mercyships.de