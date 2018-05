Hilfsmittel-Versorgung: wenig Transparenz für Patienten / Krankenkassen leisten unterschiedlich gut - SBK fordert Vergleichbarkeit (FOTO)

München (ots) -Im April 2018 feierte das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz(HHVG) sein erstes Jubiläum. Es sollte spürbare Verbesserungen fürPatienten anstoßen. Und: Krankenkassen sollten bei der Versorgung mitHilfsmitteln künftig nicht nur auf den Preis schauen, sondernverstärkt auch die Qualität berücksichtigen. "Leider herrscht inPunkto Qualität immer noch keine Transparenz für die Versicherten.Dabei gibt es gerade im Hilfsmittelbereich große Unterschiedezwischen den Kassen", sagt Dr. Gertrud Demmler, Vorständin derSiemens-Betriebskrankenkasse SBK. "Die zeitnahe Versorgung mithochwertigen Inkontinenz- oder Stoma-Artikeln kann für Betroffeneeinen massiven Beitrag zur Lebensqualität bedeuten. Trotzdem ist dieLeistungsbereitschaft von Kassen eine Black Box. Das sollten wirändern." Die SBK legt erstmals Zahlen vor und fordert diesbezüglichmehr Vergleichbarkeit für die Versicherten.Bereits im letzten Jahr forderte die damalige Patientenbeauftragteder Bundesregierung Ingrid Fischbach eine erweiterte Berichtspflichtfür Krankenkassen, unter anderem auch im Bereich Hilfsmittel. DerFokus solle auf der Ablehnungsquote bzw. Zahl und Ausgang derWiderspruchsverfahren liegen. "Will man die Qualität in derHilfsmittelversorgung vergleichbar machen, braucht es einheitlicheKriterien", weiß auch SBK-Vorständin Dr. Gertrud Demmler. Sie forderteine GKV-weite Diskussion darüber, welche Parameter dasGenehmigungsverhalten von Krankenkassen aus Versichertensicht ambesten abbilden. "Beschwerden und Widersprüche sind zentraleIndikatoren für die Leistungsbereitschaft von Krankenkassen - geradeim Bereich Hilfsmittel. Aus unserer Sicht spielt zudem diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer eine entscheidende Rolle für denPatienten."BeschwerdenIm Jahr 2017 genehmigten die Kundenberater der SBK über 191.000Hilfsmittel. In 146 Fällen kam es während der Bearbeitung zu einerBeschwerde durch den Versicherten. Das ergibt eine Beschwerdequotevon rund 0,08 Prozent. "In 65 Prozent der Fälle ging es dabei um denLeistungserbringer, also den Dienstleister, der unsere Patienten mitHilfsmitteln versorgt. In jedem einzelnen Fall konnten wir durch einpersönliches Gespräch die Situation für den Versicherten zügigklären, indem wir den Dienstleister an die vertraglich geregeltenServicestandards erinnert oder den Patienten eine alternativeVersorgung angeboten haben."WidersprücheIn 118 Fällen in 2017 reichten betroffene Versicherte gegen eineAblehnung im Bereich Hilfsmittel Widerspruch bei der zentralenWiderspruchsstelle der SBK ein. Bei seiner Prüfung ist derWiderspruchsausschuss, paritätisch besetzt mit Versicherten undArbeitgebern, an das geltende Recht gebunden; in berechtigten Fällenrevidiert er die Entscheidung der SBK. In knapp 80 Prozent der Fällehielt die Entscheidung der SBK der unabhängigen Prüfung durch denWiderspruchsausschuss stand. 17 Versicherte haben nach Bestätigungder Ablehnung auch durch den Widerspruchsausschuss in 2017 Klage vordem Sozialgericht erhoben. Demmler: "Widersprüche gab es unteranderem bei der Versorgung mit Hörgeräten, bei tragbarenDefibrillatoren oder der umstrittenen Helmtherapie für Babys. UnsereKundenberater konnten die Betroffenen in der Regel schnell und vorallem rechtssicher unterstützen."Bearbeitungsdauer 2017Gerade bei der Versorgung mit Hilfsmitteln spielt die Dauer derBearbeitung für Betroffene eine entscheidende Rolle. Eine zügigeEntscheidung über einen Rollstuhl (3,2 Tage), einen Badewannenlifter(2 Tage) oder ein Krankenbett (5,1 Tage) bedeutet für die BetroffenenSicherheit und Mobilität im Alltag. Die schnelle Bearbeitung vonInkontinenz- und Stoma-Artikeln (2,6 bzw. 3,4 Tage), Tens-Geräten(2,4 Tage) oder Insulinpumpen (6,5 Tage) leistet einen wesentlichenBeitrag zu Lebensqualität und Therapieerfolg. "Die Bearbeitungsdauerist deshalb seit langem ein relevantes Kriterium im SBK-internenBenchmark. Sicher - bei zahlreichen Hilfsmitteln braucht es dasmedizinische Fachurteil des MDK. Trotzdem darf das keine Ausredesein, Patienten länger als drei Wochen zu vertrösten", betont dieSBK-Vorständin .Weitere Kriterien erarbeitenNeben Beschwerden, Widersprüchen und der Bearbeitungsdauer fordertDr. Gertrud Demmler die GKV auf, weitere Kriterien zu erarbeiten, umdas tatsächliche Agieren von Krankenkassen im Bereich Hilfsmittel fürVersicherte vergleichbar zu machen. "Aus Versichertensicht hochrelevant ist das Thema wirtschaftliche Aufzahlung, d.h. wievielPatienten aus eigener Tasche aufzahlen, um das Wunschprodukt zuerhalten. Hier hat das HHVG die notwendigen Grundlagen fürTransparenz geschaffen. Die Politik muss diese Entwicklungen nunnachhalten und Ableitungen treffen. Unsere Erfahrung zeigt zudem,dass es im Inkontinenzbereich für Patienten zentral ist, zwischenmehreren aufzahlungsfreien Alternativen wählen zu können. Die Anzahlder angebotenen Alternativen eignet sich damit ebenfalls alsQualitätskriterium für Krankenkassen. Insgesamt betrachtet war undist die Diskussion um die Qualität in der Hilfsmittelversorgungwichtig, um Veränderungen für die Patienten anzustoßen. Sie solltenicht auf das Thema Ausschreibungen verkürzt werden, sondern sich ander Versorgungsrealität der Patienten orientieren."Über die SBK:Die SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) ist eine der größtenBetriebskrankenkassen Deutschlands und gehört zu den 20 größtengesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätigeKrankenkasse versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreutüber 100.000 Firmenkunden in Deutschland - mit mehr als 1.500Mitarbeitern in 94 Geschäftsstellen.Seit über 100 Jahren setzt sich die SBK persönlich und engagiertfür die Interessen der Versicherten ein. Sie positioniert sich alsVorreiter für einen echten Qualitätswettbewerb in der GesetzlichenKrankenversicherung. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der SBK mehrTransparenz für die Versicherten - über relevante Finanzkennzahlen,aber auch über Leistungsbereitschaft, Beratung undDienstleistungsqualität von Krankenkassen. 