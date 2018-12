Hilfsmaßnahmen nach schweren Naturkatastrophen: KfW unterstützt indonesische Regierung beim Wiederaufbau

Frankfurt (ots) -- 25 Mio. EUR für nachhaltigen Wiederaufbau auf Sulawesi undLombok- Erneuerung von Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen undAbfallentsorgung- Weitere Maßnahmen zur Erholung des WirtschaftssektorsDie KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zusammen mit demUnited Nations Development Programme (UNDP) einenFinanzierungsvertrag in Höhe von 25 Mio. EUR zur Förderung vonWiederaufbaumaßnahmen auf den indonesischen Inseln Sulawesi undLombok unterschrieben. Beide Regionen erlitten im August undSeptember durch mehrere Erdbeben und einem anschließenden Tsunamierhebliche Schäden."Knapp 600.000 Menschen haben durch die Naturkatastrophen inIndonesien ihre Behausungen verloren. Zudem sind wichtigeEinrichtungen - wie etwa Krankhäuser oder Schulen - zerstört worden.Gemeinsam mit UNDP möchte die KfW schnell, aber vor allem nachhaltigbeim Wiederaufbau unterstützen", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel,Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Das Projekt ist in zwei Bestandteile gegliedert: Zum einen sollendurch die Wiederherstellung der ärztlichen Versorgung,Bildungseinrichtungen und Abfallentsorgung die lebensnotwendigenBedürfnisse der lokalen Bevölkerung sichergestellt werden. Zumanderen wird etwa durch den Aufbau von wichtigen Verbindungswegenoder Markthallen eine nachhaltige wirtschaftliche Erholungermöglicht. Dabei sollen die Bauten nach energieeffizienten Standardserrichtet werden, um so die Betriebskosten der Gebäude und Anlagen zureduzieren.Zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell