Hilfsfonds: Bundesregierung mit rund 50 Firmen im Gespräch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ist nach Aussage von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit rund 50 Unternehmen über Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Gespräch.



Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er gehe davon aus, dass die Zahl steigen werde. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hatten zuvor den von der Bundesregierung eingerichteten Rettungsschirm für Unternehmen genehmigt. Ziel des WSF ist es, Firmen mit Kapital zu versorgen, die in der Corona-Krise unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Der Staat kann sich notfalls auch direkt an Unternehmen beteiligen./hoe/DP/jha