München (ots) -Am heutigen bundesweiten Aktionstag "Helfen mit Herz" hat der ADACdie Bilanz seiner Hilfeleistungen im Jahr 2016 vorgestellt. Bei denPannenhilfen übertrafen die ADAC-Straßenwachtfahrer und ihreStraßendienstpartner mit 4.081.582 Einsätzen die 4-Millionen-Marke.Dies entspricht einer Steigerung von 2,5 Prozent gegenüber 2015. Diehäufigsten Pannenursachen waren Probleme mit Autobatterien und beimMotormanagement.Die gemeinnützige ADAC Luftrettung versorgte bei 54.444Hubschrauber-Einsätzen 48.567 Patienten. Dies waren 382 Einsätze mehrals im Vorjahr und im Durchschnitt 133 versorgte Patienten täglich.Zurückzuführen ist der Anstieg unter anderem auf die neue Station"Christoph 65" in Dinkelsbühl (Bayern), die in ihrem ersten vollenDienstjahr 1.684 Einsätze abwickelte. Der häufigste Einsatzgrund fürdie gelbe Flotte waren internistische Notfälle, zum Beispiel akuteHerz- und Kreislauferkrankungen.Der ADAC Ambulanzdienst hat im Jahr 2016 weltweit rund 55.000erkrankte und verletzte Urlauber betreut. Das sind 2,4 Prozent mehrals im Vorjahr - ein neuer Höchstwert. Medizinische Hilfe musste in191 Ländern geleistet werden. In der Patientenstatistik spiegelt sichdeutlich ein verändertes Reiseverhalten aufgrund der weltweitangespannten Sicherheitslage wider: Eher klassische europäischeUrlaubs- und Autoreiseländer waren wieder mehr gefragt."Der ADAC war gesellschaftlich noch nie so relevant wie heute. Mitunserer Pannenhilfe, den Ambulanzdiensten und der Luftrettung habenwir 2016 Hilfeleistungen auf Rekordniveau erbracht", sagte ThomasBurkhardt, Vizepräsident für Technik des ADAC e.V. "Auch 2017 wollenwir unsere Leistungskraft weiter ausbauen, die Mobilität unsererMitglieder optimal sichern und so viele Menschenleben wie möglichretten."