Hilfe, wir ziehen ins Großraumbüro / Studien zeigen Kommunikationsverlust bei falscher Raumplanung / Ohne Ruhe- und Rückzugsorte leiden Produktivität und Zufriedenheit (FOTO)

München (ots) -Ich bin ein Angestellter, holt mich hier raus. Die Metamorphosedes Großraumbüros ist mit der Wandlung von der seelenlosen Tippfabrikzur attraktiven Arbeitslandschaft nicht beendet. "Der Trend geht ausgutem Grund weiter weg vom Einzelbüro hin zu Gemeinschaftsflächen.Einige Studien zeigen jedoch, dass in schlecht geplantenGroßraumbüros Kreativität, Konzentration, Kommunikation undWohlbefinden leiden können", erklärt Timo Brehme, Gründer undGeschäftsführer des Beratungsunternehmens CSMM mit Blick auf eineaktuelle Untersuchung der Harvard University. Demnach können sich mitdem Wechsel in den Open Space direkte Gespräche unter denMitarbeitern um rund 70 Prozent reduzieren. Parallel hatte in einemFall die elektronische Kommunikation über Kanäle wie E-Mails undMessenger-Dienste um 20 bis 50 Prozent zugenommen. Folglich leidetdie Produktivität. Damit Angestellte nicht sofort aus demGroßraumbüro zurück ins Einzelzimmer wollen, gibt es einiges zubeachten. Laut Experte Brehme entscheidet nicht nur diearchitektonische Planung über Erfolg und Misserfolg.Open Space ist mehr als Wände herausreißen"Falsch ist, für ein Großraumbüro einfach die Wändeherauszureißen. Fehlen Rückzugsräume, entwickeln Mitarbeiter mitunterStrategien und Abwehrreflexe, um der Überstimulation durchtelefonierende Kollegen, Tastaturklackern oder Bürogänge zu entgehen.Ist das Großraumbüro von der Pike auf falsch geplant, lassen sichMankos auch durch nachträgliche Lärmeindämmung oderSchönheitskorrekturen selten beheben. Gerade im Open Space braucht esausreichend Platz für jeden Mitarbeiter, Rückzugsorte,Gemeinschaftsflächen, mobile IT-Technik und flexible Raumsysteme",erklärt Timo Brehme. Wer Rückzugsinseln und durchdachteBegegnungsorte ausspart, reduziert, wie die Harvard-Studie zeigt,Teamarbeit und zwischenmenschliche Face-to-Face-Kommunikation - underhöht die technische Verständigung via Mail und Messenger. Das wirdauf Dauer unpersönlich und unproduktiv. Arbeitsabläufe sind danngestört, die Kommunikation versiegt.Ich bin ein Mitarbeiter, ich will da rein: Mitarbeiter inChange-Prozesse einbeziehenSchon in den Entscheidungsprozess für Großraumbüros sollten dieMitarbeiter einbezogen werden. Nichts ist schlimmer, als vorvollendete Tatsachen gestellt zu werden. Lange vor baulichenVeränderungen sollte der Umzug ins neue Büro bei Kollegen undFührungsetage im Kopf beginnen. "Wenn die Entscheidung zumGroßraumbüro von oben durchgesetzt wird, kommt es oft zu Problemen.Vom Einzelbüro in den Open Space ist es eine kulturelle180-Grad-Wende." CSMM rät, rechtzeitig in jeder Abteilung einenMitarbeiter zu identifizieren und dann gemeinsame Workshopsdurchzuführen. Zudem sollte der Betriebsrat einbezogen werden. ZuBeginn sind die Bürotätigkeiten zu analysieren - um darauf einefunktionale Flächenplanung aufzusetzen. Dazu gehört die Analyse derVerkehrswege. Brehme warnt, die Flächenreduktion in den Mittelpunktzu stellen. Die Flächenkennwerte haben sich laut CSMM von früher 30Quadratmeter pro Mitarbeiter auf aktuell rund 20 Quadratmeter proMitarbeiter verringert, was durch die Digitalisierung möglich ist.Deutlich geringere Kennwerte hält der Experte für kritisch. "In eineroffenen Bürolandschaft braucht es zusätzliche Mehrwert- undKollaborationsflächen. Nur mit ihnen lassen sich tatsächlichArbeitsabläufe optimieren und Kommunikation beschleunigen."Multispace: Flexibilität in der RaumgestaltungAuch bei der Open-Space-Transformation verändern sich mit der Zeitdie Ressourcenbedürfnisse. Unternehmen sollten wissen, dass der Umbaunicht der neue Status quo ist. Wichtig bleibt eine hohe Bandbreite anRaumoptionen, die von allen Mitarbeitern flexibel genutzt werdenkann. Brehme: "Agile Arbeitsweisen und Arbeitsorganisationen wieScrum brauchen agile Räume - und damit flexible Raumsysteme." OpenSpace heißt nach seinen Worten nicht, dass es keine Trennwände gibt.Im Gegenteil: Gefragt sind Flächenplanungen und Büromöbel, mit denensich Räume schnell an die Ressourcenbedürfnisse anpassen lassen. "Wiesich die Teams abwechselnd zu kleinen und großen Funktionseinheitenzusammenfinden und verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, müssen sichFlächen schnell verändern können." Dazu gehört, die technischeInfrastruktur bereitzustellen. "Wer ein längeres Telefonat führenmöchte, braucht dafür heute Laptop und Schnurlostelefon, wenn andereKollegen nicht gestört werden sollen. Ausschließlich stationärerComputer mit festem Telefonplatz im Großraum kann nichtfunktionieren."Alte Arbeitsweisen verwerfen - New-Work-Regeln aufstellenBehalten Angestellte, die über Jahrzehnte in Einzelbürosgearbeitet haben, bestimmte Verhaltensweisen bei, sind Problemeprogrammiert. Großraum verlangt Rücksicht. Längere Telefonate oderMeetings am Arbeitsplatz stören die Konzentration. "Wir empfehlen,klare Regeln zum Umzug aufzustellen. Zudem sollten Angestellte immerwieder auf eigens geschaffene Funktionsflächen hingewiesen werden -falls diese nicht von selbst angenommen werden." Brehme warnt davor,den Mitarbeiter selbst zum Sündenbock schlecht funktionierender OpenSpaces zu machen. "Wer heute von Ablenkung spricht, sollte einengenauen Blick darauf werfen, wie sehr Apps und Gadgets denKonzentrationsfluss von Mitarbeitern stören. Der Kollege, der maleben eine Frage hat, kommt deutlich seltener vor als eineaufblinkende Nachricht auf dem Smartphone oder eine Mailvorschau aufdem Rechner." Dazu zählen unter anderem die Beratung bei der Auswahldes Objektes, Organisationsanalysen, Arbeitsplatzstrategien, Um- undEinzug sowie die zukunftsfähige Neugestaltung des Arbeitsumfelds.Darüber hinaus begleiten die Experten auf WunschChange-Management-Prozesse. Für Entwickler, Vermieter und Eigentümerentwirft und steuert CSMM als Berater und Planer sämtliche baulichenund kommunikativen Prozesse für den Um-, Aus- oder Neubau vonGewerbeimmobilien. Dazu zählen Standortbewertung, architektonischeGesamtplanung und kreative Vermarktungsstrategien. DieGeschäftsführung obliegt Sven Bietau, Timo Brehme, Reiner Nowak undMalte Tschörtner. Neben dem Münchner Stammsitz agiert das Unternehmenauch mit Dependancen in Berlin, Frankfurt a.M. und Düsseldorf. 