Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch! / Ab 15. Juni 2017 im Kino (VIDEO)

Hamburg (ots) -Kinostart: 15. Juni 2017Länge: 84 minFSK: 0Regie: Anna van der HeideMit: Yenthe Bos, Bobby van Vleuten,Jeroen Spitzenberger, u. aAm 15. Juni bringt die Little Dream Entertainment GmbH dieKinderbuchverfilmung "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!" in dieKinos. Entstanden nach dem beliebten Roman von Paul van Loon, wartetdieses liebenswerte moderne Märchen mit vielen vergnüglichenSzenarien auf. In Holland war der Film ein Überraschungserfolg an denKinokassen und konnte große sowie kleine Zuschauer für sichbegeistern.Der Kinostart von "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch" wird zudemdie erste Zusammenarbeit zwischen Little Dream Entertainment und 24Bilder darstellen. Die Münchner Vertriebsagentur wird dabei neben demkompletten Booking & Billing auch das Trademarketing betreuen. BeideUnternehmen freuen sich auf das erste gemeinsame Projekt.Zum Film:Lehrer Franz übt seinen Beruf mit Freude und Leidenschaft aus undist deshalb bei seinen Schülern überaus beliebt. Als die kleine Sitaentdeckt, dass Franz sich manchmal in einen Frosch verwandelt, setztsie gemeinsam mit den anderen Kindern in der Klasse alles daran,ihrem Lehrer zu helfen, Fliegen für ihn zu fangen und ihn vorgefährlichen Tieren wie Störchen zu schützen. Aber dann übernimmt einneuer Direktor die Schule, und die Lage spitzt sich zu. Der neueSchulleiter schätzt Franz' liberale Methoden gar nicht. Außerdem hater selbst ein dunkles Geheimnis...Über die Little Dream Entertainment GmbHDie Little Dream Entertainment GmbH wurde von Ali Samadi Ahadi undFrank Geiger im Jahr 2014 mit Sitz in Köln gegründet. Die beidenGründer und Geschäftsführer arbeiten eng als Regisseur-Producer-Teamzusammen und begleiten ihre Projekte mit persönlicher Leidenschaftvon der ersten Idee bis hin zur Auswertung. Seit 2016 ist dasUnternehmen neben der Produktionsfirma auch als Filmverleih unter derLeitung von Faraz Schuster (Head of Theatrical Distribution) tätig.Der Fokus des Verleihs liegt auf innovativen deutschsprachigenGenrefilmen sowie internationalen Produktionen mit einem breitenThemenspektrum von Arthouse über Family Entertainment bis hin zuMainstream.Pressekontakt:Bernd Fehrboxoffice heldt fehr GbRBergiusstraße 2722765 HamburgTel. 040-30033708Bernd.Fehr@boxofficePR.deOriginal-Content von: Little Dream Entertainment, übermittelt durch news aktuell