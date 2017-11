Hilfe, mein Baby schreit so viel!

Baierbrunn (ots) - Manche Babys weinen mehr als andere. "EinSchreibaby bringt alle Eltern an ihre Grenzen", sagt Dr. MargretZiegler, Oberärztin am kbo-Kinderzentrum München, im Apothekenmagazin"Baby und Familie". "Wenn sich Eltern überfordert fühlen, können auchaggressive Gefühle aufkommen." Dann sei es besser, das Kind in seinBett zu legen, kurz aus dem Zimmer zu gehen und selbst zur Ruhe zukommen. Das Baby braucht laut Ziegler die Eltern, gerade wenn esschreie: "Bleiben die Eltern ruhig, kommt das Baby schneller zur Ruheund lernt mit der Zeit, sich selbst zu beruhigen."Eltern von Schreibabys sollten der Expertin zufolge auf einengeregelten Tagesablauf achten: "Aufwachen, stillen, wickeln, spielenund nach anderthalb bis zwei Stunden wieder schlafen." Schreibabysfalle die Umstellung auf das Leben außerhalb des Mutterleibsschwerer, zum Beispiel zu einem stabilen Schlaf-Wach-Rhythmus zufinden. "Im Vergleich zu Nicht-Schreibabys lassen sie sich schwererberuhigen und schlafen schwerer ein", so Ziegler. "Sie lassen sichvon neuen Reizen leicht ablenken. Dadurch kommen sie noch mehr ineine Überreizung und schlafen noch schwerer ein."Im Internet unter www.baby-und-familie.de/Magazin können Elternein 24-Stunden-Schlaf- und Verhaltensprotokoll herunterladen, dasihnen hilft, die Tagesabläufe zu analysieren.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell