Hilfe in jedem einzelnen Fall / Erklärfilm erläutert Zahnärztliche Patientenberatung

Berlin (ots) - Die Zahnärztliche Patientenberatung derKassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) und (Landes-)Zahnärztekammern berät bereits seit vielen Jahren Patientinnen undPatienten zu allen Fragen rund um die Mundgesundheit und diezahnärztliche Versorgung - kompetent, transparent, kostenfrei. Jetztwurde die zentrale Website www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de umeinen Informationsfilm erweitert, der das vielfältige Angebot dieserBeratung kompakt erläutert.Das neue Video beschreibt anschaulich die Kontaktmöglichkeiten unddas Beratungsspektrum im gesamten Bundesgebiet. Der Film dient damitals praktischer Wegweiser für Patienten, die zum Beispiel Fragen zurVersorgung mit Zahnersatz oder zum Heil- und Kostenplan ihrerbehandelnden Zahnärztin oder ihres Zahnarztes haben. Nutzer derWebsite finden darüber hinaus schnell und übersichtlich dieKontaktdaten sämtlicher Beratungsstellen in den Ländern sowieweiterführende Informationen rund um die Leistungen und den Serviceder Zahnärztlichen Patientenberatung.Hintergrund: Die Zahnärztliche PatientenberatungDie bundesweit etablierten Beratungsstellen von KZVen und(Landes-) Zahnärztekammern geben persönlich, postalisch, telefonischund per E-Mail Auskunft zu Behandlungsmethoden, Therapiealternativensowie zu Risiken bei bestimmten Eingriffen. Sie beantworten Fragenzur Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen sowie zuPrivatrechnungen. Darüber hinaus ist die Patientenberatung derZahnärzteschaft Anlaufstelle bei allen Anliegen im Zusammenhang mitBehandlungen in der Praxis. Gutachter- und Schlichtungsstellenleisten wertvolle Beiträge für die konstruktive Vermittlung zwischenZahnärzten und Patienten. In der vertragszahnärztlichen Versorgungträgt das Gutachterwesen maßgeblich zur Klärung offenerBehandlungsfragen bei.Im zahnärztlichen Beratungsnetzwerk arbeiten Zahnärztinnen,Zahnärzte und Mitarbeiter der Verwaltung frei von Weisungen Dritterund frei von wirtschaftlichen Interessen. Patienten können sichbereits im Vorfeld einer Behandlung über die in ihrem Fall geeigneteVersorgung informieren, etwa durch das Zweitmeinungsmodell bei einergeplanten Zahnersatz-Behandlung.Das neue Informationsvideo über die ZahnärztlichePatientenberatung kann auch unter www.kzbv.de und unter www.bzaek.deangesehen werden. Zudem ist dort der erste Jahresbericht derZahnärztlichen Patientenberatung zum Download verfügbar, der imvergangenen Jahr veröffentlicht wurde.Pressekontakt:KZBV: Kai FortelkaTel.: 030 280 179-27, E-Mail: presse@kzbv.deBZÄK: Dipl.-Des. Jette KrämerTel.: 030 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell