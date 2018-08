Hilfe für krebskranke Kinder: SKODA AUTO Deutschland unterstützt Tour der Hoffnung (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Viertägige Radtour für den guten Zweck macht Station bei SKODAAUTO Deutschland- Unternehmen und Mitarbeiter spenden 6.908 Euro für die Heilungund Betreuung von krebskranken Kindern sowie für die Forschung- SKODA unterstützt die Tour der Hoffnung mit zehnBegleitfahrzeugen- Zahlreiche Prominente aus Politik und Sport treten für den gutenZweck in die Pedale- Kampf gegen Kinderkrebs: Benefiz-Radtour sammelte seit 1983 rund36 Millionen EuroSKODA AUTO Deutschland ist zum fünften Mal Partner der Tour derHoffnung und setzt damit sein langjähriges Engagement im Kampf gegenLeukämie und Krebs bei Kindern fort. Die karitativeRadsportveranstaltung machte auf ihrer dritten Etappe an derDeutschlandzentrale der Marke in Weiterstadt Station. Frank Jürgens,Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, überreichteden Organisatoren einen Spendenscheck in Höhe von 6.908 Euro. DieHälfte dieser Summe haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desdeutschen Importeurs mit Hilfe zahlreicher Aktionen gesammelt.Darüber hinaus mobilisiert SKODA die Tour der Hoffnung mit zehnBegleitfahrzeugen, darunter SKODA OCTAVIA, SUPERB, RAPID SPACEBACK,KAROQ und KODIAQ.Die 35. Auflage der Tour der Hoffnung führt über eineGesamtdistanz von knapp 300 Kilometern. Bei Deutschlands größterprivat organisierter Benefiz-Radtour treten rund 190 Radfahrerinnenund Radfahrer für einen guten Zweck in die Pedale und sammelnunterwegs Spenden, die der Heilung und Betreuung krebskranker Kindersowie der Forschung zugute kommen. Als offizieller Partner stiftetSKODA für alle Akteure sowohl die Radhosen als auch dieTrinkflaschen, mit denen sich die Sportler unterwegs erfrischenkönnen.Traditionell bereichern zahlreiche Prominente aus Politik undSport das Teilnehmerfeld. In diesem Jahr sind unter anderemBoxweltmeister Henry Maske, Fußballerlegende Felix Magath, derBob-Olympiasieger und -Weltmeister Christoph Langen sowie derehemalige deutsche Radprofi Kai Hundertmarck mit am Start. DieSchirmherrschaft hat erneut die neunfache Biathlon-Weltmeisterin undOlympiasiegerin Petra Behle übernommen. Der vierfache RadweltmeisterKlaus-Peter Thaler führt das Fahrradfeld zum 35. Mal als Kapitän an.In diesem Jahr ging es für die Tour der Hoffnung am 8. August mitdem Prolog in Gießen los. Das Ziel in Heidelberg erreichen dieTeilnehmer am 11. August. Dazwischen machten die Pedaleure unteranderem in Marburg, Bad Nauheim, Frankfurt am Main sowie inWeiterstadt Station. Dort bereiteten die Kolleginnen und Kollegen vonSKODA AUTO Deutschland dem Peloton vor der Deutschlandzentrale derMarke einen großen Empfang. Bereits im Vorfeld hatten sie beiFlohmärkten, Kuchenbasaren, dem firmeneigenen Sommerfest sowie imRahmen einer Fahrradversteigerung eine üppige Spendensumme fürkrebskranke Kinder gesammelt. Diese verdoppelte SKODA auf denGesamtbetrag von 6.908 Euro. Für beste Unterhaltung sorgte an diesemTag auch die SKODA Roadshow-Bühne.Rund 36 Millionen Euro für krebskranke KinderSeit ihrer Premiere im Jahr 1983 sammelte die Tour der Hoffnung 36Millionen Euro. Sämtliche Erlöse fließen dank der ehrenamtlichenArbeit des Organisationsteams und zahlreichen Unterstützern zu 100Prozent in die Bereiche Forschung, pflegerische und psychosozialeBetreuung, neue Behandlungskonzepte und pflegerische Unterstützung.2017 fuhr die Radtour mit 2.310.000 Euro ein neues Rekordergebnis fürden guten Zweck ein.Die Tour der Hoffnung geht auf die Initiative des Mediziners Prof.Dr. med. Fritz Lampert zurück. Er leitete 1983 die KinderkrebsstationPeiper an der Uniklinik in Gießen und schuf zusammen mit Presse- undMedienreferent Richard Brunnengräber die Idee für die ursprünglichals Tour Peiper bekannte Benefizfahrt. Seit 1994 trägt sie den NamenTour der Hoffnung.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deJulia FellingContent-Koordination & PublikationenTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: julia.felling@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell