Hilfe für erholsame Nächte - Bei Schlafmangel steigt langfristig das Krankheitsrisiko

Baierbrunn (ots) - In der Nacht Probleme, ein- unddurchzuschlafen, tagsüber müde, schlapp und unkonzentriert: Laut derGesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) leiden 4,8Millionen Deutsche an behandlungsbedürftigen Schlafstörungen. ErsterAnsprechpartner für sie ist oft der Apotheker. "Zunächst empfehle ichpflanzliche Mittel mit Baldrian, Hopfen, Lavendel oderPassionsblume", sagt Frank Werner, Apothekeninhaber aus Bottrop, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Auch Beruhigungstees oder-bäder können wegen der damit verbundenen Rituale helfen." Er rätzudem, ungünstige Gewohnheiten abzulegen und durch schlaffördernde zuersetzen. Zum Beispiel den Fernseher abzuschalten. Weitere praktischeTipps sind in der "Denk-dran!-Checkliste Schlafstörung" in der neuenAusgabe der "Apotheken Umschau" zusammengefasst. Ausreichend Schlafist wichtig für die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden. "Wergesund bleiben will, sollte bis ins hohe Alter jede Nacht mindestenssieben Stunden schlafen", so der Leiter des InterdisziplinärenSchlafmedizinischen Zentrums der Charité in Berlin, Professor IngoFietze. Langfristig erhöhe ein Mangel das Risiko vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und psychischenLeiden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell