Hilfe für Syrien: Studiosus setzt Engagement für das Bürgerkriegsland fort

München (ots) - Nach acht Jahren Bürgerkrieg gilt Syrien noch immer als einesder größten humanitären Krisengebiete der Welt. Immer noch sind Menschen auf derFlucht, immer noch bangen sie um die Zukunft, kämpfen mit hoher Arbeitslosigkeitund Armut. Sein langjähriges Engagement für die SyrienHilfe e.V. hat Studiosusdeshalb auch 2019 fortgesetzt. Über 52.000 Euro spendete Europas Marktführer beiStudienreisen an die Hilfsorganisation. "In der Vergangenheit durften wir undunsere Gäste die herzliche Gastfreundschaft der Menschen in Syrien kennenlernen.Die SyrienHilfe e.V. trägt dazu bei, dass die Menschen vor Ort wieder einePerspektive und ein Stück Normalität zurückbekommen", sagtStudiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch. "Wir werden uns deshalb auch 2020weiter für den gemeinnützigen Verein engagieren."Die SyrienHilfe e.V. setzt sich vor allem für Syrer ein, die in ihrer HeimatHilfe brauchen, unterstützt aber auch syrische Flüchtlinge in denFlüchtlingslagern der Nachbarländer. Verschiedene Projekte helfen den Menschenbei der Grundversorgung, aber auch dabei, sich eine Zukunft (etwa durch Bildung)aufzubauen. Mit der Spendensumme von über 52.000 Euro hat Studiosus einenBeitrag zu einem Lern- und Ausbildungsprojekt für Flüchltingsfrauen derOrganisation in Beirut geleistet. Außerdem hat Studiosus Carepakete fürBinnenflüchtlinge im Raum Damaskus co-finanziert. Sie enthaltenGrundnahrungsmittel und andere wichtige Dinge für den täglichen Bedarf. Zubesonderen Feiertagen, gibt es, wenn machbar, Fleisch und Schokolade, ab und zuauch Seife, Wasch- und Spülmittel. Mitfinanzieren konnte Studiosus auch Mietenfür Binnenflüchtlinge, die dank der SyrienHilfe e.V. (Internet:www.syrienhilfe.org) in einfachen Unterkünften ein Zuhause finden konnten.Nachhaltig engagiert: Die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist mit 276.650.000 Euro Umsatz und 103.800 Teilnehmern im Jahr 2019der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit,hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus dieMarktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen undNachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter verstehtStudiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einerökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. AlsBeitrag zum Klimaschutz fördert Studiosus zum Beispiel den Bau von Biogasanlagenin Südindien. Am Firmensitz in München sind derzeit 360 Mitarbeiter beschäftigt,davon 25 Auszubildende. Zudem arbeiten rund 600 Reiseleiterinnen und Reiseleiterfür Studiosus. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954.Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40194/4477272OTS: Studiosus ReisenOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell