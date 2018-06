Bonn (ots) - 67 Millionen Menschen sind laut UN weltweit auf derFlucht. Sie lassen ihr Hab und Gut zurück und suchen Schutz in ihrenHeimatländern oder in einem anderen Land. "Die Last dieser massivenFlüchtlingsbewegungen und Binnenvertreibungen tragen vor allemStaaten, die selbst wirtschaftlich wenig entwickelt sind", sagtManuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion DeutschlandHilft". Allein auf dem afrikanischen Kontinent befinden sich über 30Prozent der Flüchtlinge und 30 Prozent der Binnenvertriebenenweltweit. Gleichzeitig gehören zu Afrika laut dem Human DevelopmentIndex (HDI) die ärmsten Länder der Welt. "Wenn wir diese Länder imStich lassen, hat das verheerende Auswirkungen auf die humanitäreSituation von Flüchtlingen und der lokalen Bevölkerung. Weiteregewaltsame Konflikte und neue Flüchtlingsbewegungen können die Folgedavon sein", warnt Roßbach.Um auch weniger entwickelte Staaten bei der Versorgung vonFlüchtlingen zu unterstützen, leisten die Bündnisorganisationen von"Aktion Deutschland Hilft" neben akuter Nothilfe wie der Verteilungvon Lebensmitteln auch langfristige Hilfe. Sie soll die Flüchtlingeund die lokale Bevölkerung gleichermaßen erreichen und zudem dieStrukturen der Länder nachhaltig stärken.In Niger etwa unterstützt der Arbeiter-Samariter-Bund rund 15.000Flüchtlinge aus Mali und die Gemeinden, die die Flüchtlingeaufgenommen haben. Da sowohl die nigrischen Familien als auch dieFlüchtlingsfamilien überwiegend von der Viehzucht leben, baut dieOrganisation beispielsweise Futterbanken, damit das Vieh auch inDürrezeiten versorgt werden kann. Im Südsudan setzt sich dieBündnisorganisation Help für Flüchtlinge, Vertriebene und lokaleBevölkerung ein. Unterernährte Kinder und schwangere Frauen werdenbehandelt und durch den Bau von Brunnen erhalten die Menschen Zugangzu Trinkwasser. Das Ziel von Help ist es, auch die südsudanesischeBevölkerung langfristig zu unterstützen, damit sich das Landnachhaltig entwickeln kann. Malteser International sichern in derDemokratischen Republik Kongo unter anderem kostenlose medizinischeBehandlungen. Auch diese Hilfe erreicht neben Flüchtlingen auch diekongolesische Bevölkerung."Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für geflüchteteMenschen weltweit auf:Stichwort "Hilfe für Flüchtlinge"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden (10 EUR zzgl. üblicherSMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell