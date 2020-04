Hilfe für Austrian Airlines: Lufthansa-Chef trifft Österreichs Regierungsspitze

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

WIEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Ringen um Staatshilfen für die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines trifft Konzernchef Carsten Spohr an diesem Mittwoch in Wien mit Österreichs Regierungsspitze zusammen.



An dem Treffen nehmen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) teil, wie der Nachrichtenagentur APA am Morgen im Kanzleramt bestätigt wurde. Zuvor hatte der "Kurier" über ein Treffen zwischen Spohr und Kurz berichtet.

Die Regierung werde im Gespräch mit Spohr klarmachen, dass es ohne Zugeständnisse und Gegenleistungen der Lufthansa sowie einem klaren Bekenntnis zur Austrian und dem Standort Wien keine Hilfen geben werde, sagte ein Kanzlersprecher zur APA.

Austrian Airlines hatte am Dienstagabend in Österreich 767 Millionen Euro an Staatshilfen aus dem Corona-Hilfsfonds beantragt. Ein großer Teil der Summe bestehe aus rückzahlbaren Krediten, der andere Teil seien Zuschüsse, die noch zu verhandeln sind, sagte ein Unternehmenssprecher.

Zuletzt war auch noch die Idee ins Spiel gebracht worden, dass sich Österreich als Anteilseigner beteiligen sollte, etwa direkt am Mutterkonzern Lufthansa. Österreichs Regierung will vom Lufthansa-Vorstand vor allem eine Garantie für den Erhalt der Langstreckenflüge in Wien erreichen.

Die Lufthansa verhandelt zur Zeit auch mit dem deutschen Staat über ein milliardenschweres Rettungspaket. Der Lufthansa-Vorstand wehrt sich aber gegen zu viel an staatlichem Einfluss und denkt nicht nur für Austrian, sondern auch für sich selbst laut über eine mögliche Insolvenz als Alternative nach./pro/gru/APA/stw