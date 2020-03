Hilfe aus der Luft für Menschen in Not / Wings for Aid und Smurfit Kappa entwickeln Verpackung für den Abwurf von Hilfsgütern aus Flugzeugen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Hamburg (ots) - Ob bei Naturkatastrophen, Epidemien oder Kriegen: Am meistenleiden immer die Schwächsten in den betroffenen Gebieten. Schätzungsweise 100Millionen Menschen in Katastrophengebieten benötigen jedes Jahr Nothilfe: Meistist schnelles Handeln gefragt. Hilfsgüter wie Medikamente, Nahrungsmittel,Trinkwasser oder Zelte müssen möglichst umgehend zu den Betroffenen gelangen.Elementar für die humanitäre Hilfe ist dabei die Lieferung per Flugzeug, da diesder schnellste Weg ist, und man einfacher in Gebiete gelangt, die auf demLandweg nicht erreichbar sind.Die Wings for Aid Foundation, ein niederländisches Start-up, das humanitärenOrganisationen hilft, Menschen in Not an schwer zugänglichen Orten zu erreichen,und Smurfit Kappa, Anbieter für papierbasierte Verpackungslösungen, haben sichzusammengetan, um Hilfeboxen für den Abwurf aus Flugzeugen zu entwickeln.Tests haben gezeigt, dass die Hilfebox ohne Beschädigung des Inhalts aus einemFlugzeug abgeworfen werden kann. Bei den Tests wurde eine Packung mit 30 Eiernaus 100 Metern Höhe abgeworfen, die dabei unversehrt geblieben sind. Beim Abwurföffnen sich die Seitenflächen des Kartons, um den Fall abzubremsen und zustabilisieren. Die Verpackung kommt daher ganz ohne zusätzliche Polsterung odereingebautem Fallschirm aus und hinterlässt nach Verwendung keinen ökologischenFußabdruck (100 % biologisch abbaubar).Die alternative VerpackungslösungDie Lösung ist kosteneffizienter und nachhaltiger als die derzeitigenVerpackungslösungen für Luftabwürfe. Durch die Zusammenarbeit mit Smurfit Kappaerfüllt die Hilfebox alle Industriestandards. Sie kann zudem weltweit produziertwerden, wodurch kosteneffektive, nachhaltige und rasch lieferbare Verpackungenauf globaler Ebene zur Verfügung gestellt werden können. Die Verpackungslösungwurde mit dem TIACA-Nachhaltigkeitspreis 2019 ausgezeichnet, was eine großeAnerkennung durch die Luftfrachtindustrie bedeutet."Unser Ziel ist es, innerhalb von 48 Stunden an jedem Ort der Welt zu sein, undNothilfe dort zu leisten, wo niemand sonst helfen kann", sagt Barry Koperberg,Direktor von Wings for Aid. "Wenn dann die Hilfseinsätze vor Ort geflogenwerden, ist die Größe und das Gewicht der Box genau auf die Situation derMenschen in Not abgestimmt. Auch in unwegsamem Gelände können die Boxen gezieltdie Menschen in Not erreichen, sodass diese sie nur noch einsammeln und sofortnutzen können."Die Entwicklung der VerpackungSeit 2015 hat Wings for Aid für Planung und Entwicklung der Verpackung benötigt.Mit Hilfe der F&E-Abteilung von Smurfit Kappa wurde das am besten geeigneteMaterial definiert sowie das Design im Hinblick auf Festigkeit und einfachesZusammenfalten verfeinert. Für die erste Produktionsserie wurde die SmurfitKappe-Fabrik in Olen (BE) hinzugezogen, wo das Team half, die richtigeKombination von Maschinen und Werkzeugen für die Kleinserienproduktion (50-500Stück pro Lauf) zu finden. Barry Koperberg, Geschäftsführer der Wings for AidFoundation: "Smurfit Kappa ist so viel mehr als nur ein Lieferant für uns. Wirsehen sie als wichtigen Kooperationspartner. Ohne die F&E-Stunden, die sie indieses Projekt gesteckt haben, hätten wir die optimierte Box nie entwickelnkönnen."Dank Algorithmus präzise Abwürfe möglichDie neue Verpackung befindet sich aktuell in einer späten Testphase, wird aberschon bald einsatzbereit sein. Noch in diesem Jahr ist der Einsatz verschiedener"Kits" geplant. Diese können beispielsweise aus Lebensmitteln undKüchenutensilien, Hygieneartikeln oder medizinischen Produkten bestehen - jenachdem, in welcher Situation sich die Menschen in den Krisenregionen befinden,und welche Produkte gerade am dringendsten benötigt werden."Wir sind derzeit in der Lage, Kisten mit einer Kapazität von 20 kg aus 100Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h unbeschädigt an einemvorgegebenen Ort abzuwerfen", so Barry Koperberg. Für das nächste Jahr ist eineKapazität von zwei Tonnen pro Tag geplant, wobei mehrere ferngesteuerteFlugzeuge zum Einsatz kommen sollen.Auch die Optimierung der Box ist ein fortlaufender Prozess. Als nächster Schrittsoll die Faltung noch weiter verbessert werden, um eine zweite Version fürHochgeschwindigkeitsabwürfe mit mehr als 90 km/h zu entwerfen. Da die Größe derBoxen standardisiert wurde, ist das Hauptunterscheidungsmerkmal dieGeschwindigkeit der Flugzeuge. Wings for Aid hat einen proprietären Algorithmusentwickelt, um die genaue Abwurfposition der Kiste vorherzusagen. Dieser soll inden Autopiloten integriert werden, um immer eine präzise Lieferung in dieabgegrenzte und gesicherte Abwurfzone garantieren zu können, die etwa die Größeeines Tennisplatzes hat.Frank Sinnige, Customer Experience & Innovative Director für die Smurfit KappaBenelux-Region: "Wir haben uns sehr gefreut, bei einem so wichtigen Projektmitwirken zu dürfen. Sie passt perfekt zu unserer Initiative "Better PlanetPackaging" zur Neugestaltung von Verpackungen für eine nachhaltigere Welt."