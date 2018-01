Hilfe bei aufgeplatzten Fingerkuppen (FOTO)

Flörsheim-Dalsheim (ots) -Aufgeplatzte Fingerkuppen über Nacht geschlossen.Die Haut an den Fingerkuppen zählt zu den sensibelsten undempfindlichsten Stellen am menschlichen Körper. Sie ist starkdurchblutet und äußerst empfindlich. Äußere Einflüsse im Beruf oderAlltag wie häufiger Kontakt mit Wasser, Flüssigkeiten, Erde, Holzaber auch kalte Luft lassen die Fingerkuppen besonders schnellaustrocknen und fördern so die Bildung von Rissen.In diesem Fall hilft oft ein wiederentdecktes altes Hausmittel :Original Rohde Hirschtalgcreme. Diese überaus fette Creme wird überNacht mit Hilfe eines Baumwollhandschuhs aufgetragen: Dieentsprechenden Finger im Inneren des Handschuhes an denentsprechenden Stellen mit der Hirschtalgcreme füllen, Handschuhvorsichtig anziehen und dann von außen leicht einmassieren. Die Cremebesteht hauptsächlich aus dem Fett von Rotwild, angereichert mitVitamin E, Bienenwachs sowie mit den Pflegestoffen Calendula- undJohanniskrautöl, Weizenkleieextrakt und Chlorophyll.Rohde Hirschtalgcreme dringt gut in die Haut ein und macht siewiderstandsfähig und geschmeidig. Die Pflegestoffe besitzenhautpflegende und hautaktivierende Eigenschaften bei rauer undrissiger Haut.Gute Ergebnisse werden auch bei einem Einsatz im Fersenbereich beistark verhornter Haut erreicht. Statt eines Handschuhs nimmt man hiereinfach eine Socke. Sind rissige Fingerkuppen Exzeme oder Ausdruckeines Vitaminmangels oder einer Allergie sollte ein Arzt kontaktiertwerden. Rohde Hirschtalgcreme ist erhältlich in der Apotheke Bestnr.:07359997Im Shop www.bellasan.de gibt es die Hirschtalgcreme inclusive 2Baumwollhandschuhe, aber ohne Sockenhttp://www.bellasan.de/search?sSearch=rohdeWeitere Infos beiAnhalt GmbH67592 Flörsheim-Dalsheim06243-90360 oder info@anhalt-gmbh.dePressekontakt:Ernst BeckerAnhalt GmbH06243-90360info@anhalt-gmbh.debellasan.deOriginal-Content von: Anhalt GmbH, übermittelt durch news aktuell