Mit Hilfe der SUD Service & Dienstleistungs AG eine gerichtliche Schuldenregulierung vermeiden

Zug (ots) - Nach zehn Jahren sinkender Zahlen wird für 2021 fast mit einer Verdoppelung der Privatinsolvenzen gerechnet. Der Informationsdienstleister CRIF Bürgel prognostiziert für dieses Jahr 100.000 private Insolvenzen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl lediglich bei 56.324 und 2019 waren es knapp 87.000 Fälle.Der starke Anstieg von gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahren zu Jahresbeginn, wird von den Experten der Wirtschaftsauskunftei auf eine Gesetzesreform zurückgeführt, auf die viele Betroffene gewartet hätten. Auf Grund einer EU-Vorgabe wurde das Insolvenzrecht dahingehend verändert, dass Verbraucher nun nach drei, statt wie bisher nach sechs Jahren, von ihren Restschulden befreit werden können. Andere rigide Bestimmungen des Insolvenzrechts bleiben jedoch bestehen.Mit einer weiteren, durch die Corona Pandemie verursachten Insolvenzwelle, rechnen die Experten von CRIF Bürgel für die zweite Jahreshälfte. Sie erwarten, dass sich diese Welle bis in das nächste Jahr hineinziehen wird. Ein Teil der Bevölkerung in Deutschland konnte wegen der pandemiebedingten Lockdown Maßnahmen Geld zurücklegen. Dieser Personenkreis hat nun beim Konsum einen erheblichen Nachholbedarf und sorgt für ein Umsatzplus im Einzelhandel. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass für andere Bevölkerungsgruppen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie existenzbedrohend sind. Dazu zählen nicht nur Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor, sondern auch Bezieher mittlere Einkommen, die von Kurzarbeit betroffen sind oder auch Selbstständige. Das gesunkene oder fehlende Einkommen führt auf Dauer zur Überschuldung. Schon jetzt gelten 6,8 Millionen Verbraucher in Deutschland als überschuldet. Für viele dieser Personen besteht ein erhöhtes Risiko für eine Privatinsolvenz.Wer seine finanziellen Schwierigkeiten selbstbestimmt regeln möchte, sollte rechtzeitig kompetente Hilfe suchen. Doch an wen kann man sich wenden, nach welchen Kriterien soll man einen passenden Experten aussuchen und wie kann man unnötige Kosten vermeiden?Hier hilft die SUD Service & Dienstleistungs AG. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert für überschuldete Privatpersonen den individuell richtigen Finanzsanierer zu vermitteln. Das Team der SUD verfügt über hervorragende Kontakte und weiß was einen guten Finanzsanierer ausmacht. Auf der Internetseite https://finanzsanierung24.ch/ kann ein kostenloses und unverbindliches Angebot zur Vermittlung einer Finanzsanierung eingeholt werden. Dazu wird ein Anfrageformular ausgefüllt, auf dem neben Namen und Kontaktdaten auch Angaben zum Nettoeinkommen, Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen, Anzahl der Gläubiger und die Schuldsumme abgefragt werden. Die SUD prüft die Daten und leitet sie anonymisiert an einen entsprechenden Finanzsanierer weiter. Hält der Experte die Sanierung für machbar, unterbreitet er ein persönliches Angebot und gibt eine verbindliche Zusage den Fall zu übernehmen. Dieses Angebot schickt die SUD zusammen mit einem Vermittlervertrag und einem Finanzsanierungsvertrag an den Antragsteller. Wenn sich der Antragsteller nach Prüfung der Verträge für eine Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten entscheidet, erhält die SUD eine Vermittlungsprovision. Der Finanzsanierer wird für seine Dienstleistung getrennt bezahlt. Insgesamt sind die Kosten moderat und liegen deutlich unter den marktüblichen Preisen. Der Finanzexperte beginnt umgehend mit der Prüfung sämtlicher Unterlagen, analysiert die komplette Einnahmen- und Ausgabensituation und verschafft sich einen Überblick über die Gläubiger und ihre Forderungen. Bei der Schuldenregulierung wird in Abstimmung mit dem Schuldner eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern angestrebt, bei der es auch um einen Teilschuldverzicht gehen kann. Für den Schuldner sollte es auf jeden Fall möglich sein, nach einem klaren Tilgungsplan in einem überschaubaren Zeitrahmen seine Schulden abzuzahlen. Der komplette Ablauf findet unkompliziert und diskret über den Postweg statt. Der Schuldner muss keine persönlichen Termine wahrnehmen.Die SUD Service & Dienstleistungs AG unterstützt kundenorientiert und transparent bei der außergerichtlichen Regulierung von Schulden und garantiert dabei eine seriöse und diskrete Abwicklung.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuell