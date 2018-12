Hilfe im Notfall: hunderte Gemeinden nicht ausreichend versorgt (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Datenanalyse aller Rettungsdiensteinsätze im Jahr 2017 /hunderte Städte und Gemeinden sind unzureichend versorgt /Informationen unter www.swr.de/hilfeimnotfallIn Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind beiRettungsdiensteinsätzen hunderte Städte und Gemeinden strukturellunterversorgt. Das zeigt eine SWR Analyse aller Einsätze im Jahr2017. Demnach hat sich die Notfallrettung im Vergleich zum Vorjahrsogar verschlechtert. Zu oft braucht der Rettungswagen zu lange zumEinsatzort. In 762 Gemeinden in Baden-Württemberg und in 1.268 inRheinland-Pfalz konnten die gesetzlichen Vorgaben nur unzureichendeingehalten werden. Weitere Infos unter www.swr.de/hilfeimnotfallRettungsdienst überlastetDie aktuellen gesetzlichen Regelungen lassen in Baden-Württemberggrundsätzlich eine Eintreffzeit von bis zu 15 Minuten und inRheinland-Pfalz sogar von mehr als 15 Minuten zu. Der Rettungsdienstwar aber 2017 damit erneut überfordert. Deshalb wurden die Vorgabenzu oft nicht eingehalten. So wurden beispielsweise die Hilfsfristenin 29 von 34 baden-württembergischen Rettungsdienstbereichen imvergangenen Jahr nicht erreicht. In einer Stellungnahme sieht dasbaden-württembergische Innenministerium "dringenden Handlungsbedarfbei den Bereichsausschüssen". Diese müssten Maßnahmen ergreifen, umeine Verbesserung zu erzielen. Die Bereichsausschüsse sind inBaden-Württemberg für die Planung des Rettungsdienstesverantwortlich.Medizinisch wünschenswerte 10 Minuten vielerorts nicht zuerreichen Die Eintreffzeiten werden über die Rettungsdienstgesetzebeider Bundesländer gesteuert. Darin ist die sogenannte Hilfsfrist(BW) bzw. die Hilfeleistungsfrist (RP) als Planungsgröße verankert.Auf die Hilfe innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gibt esallerdings keinen Rechtsanspruch. Die aktuellen gesetzlichen Fristenorientieren sich außerdem nicht an der medizinisch wünschenswertenFrist von 10 Minuten. Daran gemessen wurden in Baden-Württemberg 840Gemeinden zu oft nicht schnell genug erreicht. In Rheinland-Pfalzwaren es 1.752 Gemeinden.Kurze Hilfsfrist rettet LebenDas rasche Eintreffen des Rettungsdienstes kann lebenswichtig fürNotfallpatienten sein. So belegt eine aktuelle Studie vonNotfallmedizinern, dass die Hilfsfrist direkten Einfluss auf dieÜberlebenschancen von Patienten mit schweren Notfällen hat. Für eineUntersuchung wurden über 10.000 Fälle aus dem DeutschenReanimationsregister ausgewertet. Die Fachleute konnten einenZusammenhang zwischen der Länge der Hilfsfrist und den Genesungs-bzw. Überlebenschancen von Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstandidentifizieren. Notärzte und Fachleute fordern deshalb, dass derRettungsdienst bei schweren Unfällen und Erkrankungen wieHerzinfarkt, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalbvon acht bis zehn Minuten am Notfallort sein soll.Zum Hintergrund: Umfassende Untersuchung des SWR Das Datenteam derRedaktion Datenjournalismus und Reporter des SWR hat durch eineeigene datenjournalistische Analyse der Rettungsdienststatistiken inSüdwestdeutschland die genauen Einsatzzeiten von Rettungswagen undNotärzten in der Region analysiert und zusammengestellt. Insgesamthat das Team Daten zu 3.400 Gemeinden ausgewertet. Bereits im Januarhatte ein Programmschwerpunkt zu den Rettungsdiensten dietiefgreifenden Probleme aufgegriffen und thematisiert. Mit derFortführung kann erstmals eine Entwicklung auf Gemeindeebenenachvollzogen werden. Die Ergebnisse stehen ab dem 17. Dezember 2018unter www.swr.de/hilfeimnotfall auf einer interaktiven Internetseitezur Verfügung, auf der für 3.400 Gemeinden die exakten Daten abrufbarsind. Jeder kann durch einen einfachen Klick feststellen: Wie gut binich im Notfall versorgt?Ergebnisse:Die vollständigen Ergebnisse samt interaktiver Karte finden sichab Montag, 17. Dezember 2018, 5 Uhr unter folgendem Link:www.swr.de/hilfeimnotfallHintergrund:Studie: Einfluss der Hilfsfrist auf das Überleben nach plötzlichemHerz-Kreislauf-Stillstand, Deutsches Ärzteblatt (Dtsch Arztebl Int2018; 115:541-8) https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97273/Schnelle-Hilfe-erhoeht-Ueberlebenschance-nach-ploetzlichem-Herz-Kreislauf-StillstandIm Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, senden Sie bitte denVermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" anpresse@swr.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell