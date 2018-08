Hilfe bei Multiple Sklerose: Services von Merck für Menschen mit MS (FOTO)

Darmstadt (ots) -- MS-Schwerpunktzentren deutschlandweit in der Übersichtskarte- Fragen zu MS? MS-Experten antworten innerhalb von 24 Stunden -kostenlos und anonym- Expertenrat im neuen Design ist noch nutzerfreundlicherDie MS-Schwerpunkzentren deutschlandweit auf einen Blick und einüberarbeiteter Expertenrat - das führende Wissenschafts- undTechnologieunternehmen Merck verbessert und erweitert die Servicesauf www.leben-mit-MS.de.MS-Schwerpunktzentren - interaktive Übersichtskarte zeigt woWer auf der Suche nach einem Arzt oder einer Klinik für MultipleSklerose ist, kann nun auf www.leben-mit-MS.de fündig werden. In derinteraktiven Karte, die über 60 von der Deutschen Multiple SkleroseGesellschaft ausgezeichnete Schwerpunktzentren in Deutschlandabbildet, können Menschen mit MS schnell und einfach ein Zentrum inihrer Nähe finden. Eine Adressliste stellt ihnen zudem gleich dieKontaktdaten der Zentren zur Verfügung. Besonders nach der Diagnose,bei einem Umzug oder bei der Suche nach einer zweiten Meinung kanndie Karte auf einen Blick möglichen Anlaufstellen zeigen.Expertenrat - online, anonym und kostenlosJeder kennt es: Der Arztbesuch ist gerade ein paar Stunden her underst im Nachhinein fallen einem gleich mehrere Nachfragen ein.Schnelle Hilfe bietet der Expertenrat auf www.leben-mit-MS.de.Carsten Sievers, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, und Dr.Detlev Schneider, Oberarzt für Neurologie und Psychotraumatologie,beantworten dort alle Fragen rund um das Leben mit MS, in der Regelbinnen 24 Stunden, anonym und kostenlos.Über ein linksseitiges Pop-up-Menü gelangt man jederzeitschnellstmöglich zum Expertenrat und zu den MS-Schwerpunktzentren.Die Schriftgröße lässt sich hierbei beliebig skalieren, sodass dieAntworten der Spezialisten auch bei eingeschränktem Sehvermögen gutlesbar sind.Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/service/newsletterÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com.Pressekontakt:Leitung Merck Media Relations +49 6151-62445Pressesprecher: -9591 / -7144 / -6328Fax +49 6151 72 3138media.relations@merckgroup.comFrankfurter Straße 25064293 DarmstadtHotline +49 6151 72-5000Original-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell