Hilfe bei Gelenkverschleiß im Knie: Gonarthrose - Das können Patienten tun (FOTO)

Bayreuth (ots) -Knieschmerzen - oft steckt eine Gonarthrose dahinter. Siebezeichnet die langsam fortschreitende Abnutzungserkrankung desKnorpels im Kniegelenk. Er überzieht die Gelenkfläche zwischen Ober-und Unterschenkelknochen sowie zwischen dem Oberschenkelknochen undder Kniescheibe. Dabei sorgt der Knorpel für eine reibungsarmeBeweglichkeit der Gelenke und eine Abfederung von Stoß- undDruckbelastungen. Nutzt er sich ab, sind Schmerzen im Knie und eineeingeschränkte Beweglichkeit eine häufige Folge. Betroffene spürendies beim Beugen, beim Treppensteigen sowie als "Anlaufschmerzen"nach langem Sitzen oder Liegen. Unbehandelt können sich dieBeschwerden im Laufe der Zeit verschlimmern. Deshalb ist es wichtig,gleich aktiv zu werden. Bei Gonarthrose sind unter anderem spezielleKnieorthesen ein wichtiger Therapiebaustein. Sie stabilisieren,entlasten das Knie und können Schmerzen lindern, um wieder mobiler zusein.Wie entsteht eine Gonarthrose? Meistens handelt es sich um einenaltersbedingten Knorpelabbau. Begünstigt wird er häufig durch eineangeborene Fehlstellung wie O-Beine oder X-Beine. WeitereRisikofaktoren sind Übergewicht und Überlastung. Knieverletzungenbeim Sport, im Beruf und in der Freizeit können ebenfalls dazuführen, dass der natürliche Verschleiß früher und an belastetenStellen verstärkt einsetzt.Die S2k-Leitlinie "Gonarthrose" der Deutschen Gesellschaft fürOrthopädie und Orthopädische Chirurgie* empfiehlt verschiedeneTherapiebausteine, die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit imAlltag erleichtern. Die Leitlinie ist eine anerkannteHandlungsempfehlung von Ärzten für Ärzte. Dazu zählen schmerz- undentzündungshemmende Medikamente, orthopädische Hilfsmittel(Knieorthesen, Bandagen, Schuheinlagen) und Physiotherapie. Ist dieGonarthrose dafür zu weit fortgeschritten, können operative Eingriffehelfen. Dazu zählen eine Knorpelglättung, Achsenkorrekturen beiO-Beinen und X-Beinen oder ein Kniegelenksersatz.Die Gonarthrose wird in vier Schweregrade eingeteiltGrad I: Die Knorpelschicht ist noch unbeschädigt, aber weich.Grad II: Erste Schäden der Knorpelzellstruktur können auftreten,Unregelmäßigkeiten der Knorpeloberfläche deuten sich an.Grad III: Die Knorpeloberfläche ist beschädigt. Es bilden sicherste tiefe Risse.Grad IV: Kompletter Knorpelverlust. Der jetzt freiliegende Knochenreibt auf der Gegenseite. Experten sprechen dann von einer"Knochenglatze".Knieorthesen - komfortable Therapie bei GonarthroseZur Therapie der Gonarthrose gibt es besondere Knieorthesen. Siebieten individuelle Lösungen für alle Stadien der Erkrankung. Dieneuen Softorthesen medi Soft OA und medi Soft OA light mit dem3-Punkt-Entlastungsprinzip halten das Bein bei Belastung in derrichtigen Beinachse, entlasten und lindern Schmerzen. Das formstabileMaterial stabilisiert das Kniegelenk, es ist atmungsaktiv und bieteteinen hohen Tragekomfort. Durch das Schlupf-Design mit zweigeteilterWickeltechnik am Ober- und Unterschenkel lassen sich die Softorthesenkomfortabel anlegen.Die neue Knieorthese M.4s OA comfort entlastet und stabilisiertdank ihrer Rahmenkonstruktion noch effektiver und bietet demPatienten mehr Sicherheit. Das bewährte 3-Punkt-Entlastungsprinzipschützt das Kniegelenk vor dem seitlichen Ausbrechen. DieEinstellgelenke an der Außen- und Innenseite des Kniegelenksminimieren den Druck auf die schmerzhaften Bereiche, sodass derPatient sich wieder mehr bewegen kann. Durch die leichte, flacheHartrahmenkonstruktion kann die Orthese unauffällig unter derKleidung getragen werden.Gonarthrose-Patienten können selbst viel dazu beitragen, umSchmerzen zu reduzieren und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.Wer Schmerzen hat, neigt oft zu einer Schonhaltung und versucht,das Knie möglichst nicht zu bewegen. Dabei ist auch Bewegungsmangeleine Ursache für Arthrose. Gezieltes Training der erkrankten Gelenkefördert Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination. Durch Bewegungwird mehr Gelenkflüssigkeit produziert, sodass der verletzte Knorpelmit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt werden kann. Empfehlenswertsind Sportarten wie Schwimmen, Wassergymnastik und Radfahren. Wichtigist es, alle sportlichen Aktivitäten an das persönliche Wohlbefindenund den Gesundheitszustand anzupassen und vorab mit dem Arztabzustimmen.Unter www.medi.biz/oa gibt es viele Informationen rund um dasThema Gonarthrose (Diagnose, Therapie, Physioübungen,Ernährungstipps). Ein Ratgeber ist bei medi erhältlich unter Telefon0921 / 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. Surftipps:www.medi.de mit Händlerfinder und www.medi.de/newsroom mitInformationen zu vielen Gesundheitsthemen.*S2k-Leitlinie Gonarthrose. AWMF-Registernummer 033 - 004; Stand18.12.17. 