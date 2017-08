Hilf den Helfern! action medeor und Jung von Matt stellen neue Social Media Kampagne vor

Tönisvorst (ots) - Jemen, Südsudan, Somalia, Nordirak - die Listeder der Regionen, in denen Menschen im Jahr 2017 unter Krankheit,Hunger und Armut leiden ist lang wie selten zuvor. Trotzdem ist dieNot der Menschen in diesen Ländern häufig nur eine Randnotiz in denMedien. Mit einer neuen Social Media Kampagne, entwickelt von derHamburger Werbeagentur Jung von Matt, möchte action medeor nun aufdie Situation der Menschen in Krisengebieten aufmerksam machen und ummehr Unterstützung werben.Zum Start der Kampagne möchten wir Sie gerne in die Räumlichkeitenunseres Sozialpartners Fortuna Düsseldorf einladen, um den neuen Spotvorzustellen und über aktuelle Herausforderungen und Schwerpunkte derhumanitären Hilfe zu berichten.Einladung zum Pressegespräch und Vorstellung der Social MediaKampagne mitBernd Pastors, Vorstandssprecher von action medeor,Sebastian Schnell, Creative Director bei Jung von Matt, undFlorian Meimberg, Regisseuram Dienstag, 29.08.2017, um 13 Uhr in der Esprit Arena Düsseldorf.Als größtes Medikamentenhilfswerk Europas leistet action medeorhumanitäre Hilfe, sendet dringend benötigte medizinische Hilfsgüterin die Krisengebiete und unterstützt lokale Partnerorganisationen. Umdem immer weiter wachsenden Bedarf an Hilfe nachkommen zu können, istaction medeor auf starke Partner und die Unterstützung vonSpenderinnen und Spendern angewiesen.Anmeldung zum Pressgespräch per Mail (Ulrike.Schwan@medeor.de)oder telefonisch (02156/9788-199) bitte bis zum 28. August 2017 um 14Uhr.Hinweis zur Anreise: Bitte parken Sie im Parkhaus P7 im Bereichdes Treppenaufgangs K6. Über den Treppenaufgang K6 erreichen Sie inder 2. Etage in die Räumlichkeiten von Fortuna Düsseldorf. Bittebeachten Sie, dass sich Ihre Anreisezeit durch eine parallelstattfindende Messe gegebenenfalls verlängern kann.Pressekontakt:Ulrike SchwanUlrike.schwan@medeor.de02156/9788-199Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell