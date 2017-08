Hilf den Helfern / Social Media-Kampagne von action medeor und Jung von Matt soll mehr Aufmerksamkeit für Katastrophengebiete der Welt schaffen (VIDEO)

Tönisvorst (ots) -Jemen im August 2017: Mit mehr als 500.000 Erkrankten hat sicheine bereits seit Monaten wütende Cholera-Epidemie vor den Augen derWeltöffentlichkeit zu dem schlimmsten jemals bekannt gewordenenAusbruch dieser gefährlichen Krankheit entwickelt. Zeitgleich leidenim fast 2.000 Kilometer entfernten Südsudan Millionen Menschen unterHunger, Krankheit und seit Jahren anhaltender Gewalt. Ganz Ostafrikaerlebt die Folgen einer verheerenden Dürre."Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist so groß wie selten zuvor",berichtet Bernd Pastors, Vorstandssprecher von action medeor, "aberin den Medien geht die dramatische Lage, in der sich MillionenMenschen befinden, zurzeit zwischen den vielen anderen Nachrichtenunter." Als größtes Medikamentenhilfswerk Europas leistet actionmedeor humanitäre Hilfe und sendet dringend benötigte medizinischeHilfsgüter in die Krisengebiete - doch ohne die Unterstützung vonSpendern ist diese Arbeit nicht möglich.Um die Aufmerksamkeit für die Situation der Menschen inKrisengebieten zu schaffen und um mehr Unterstützung zu werben, hataction medeor einen starken Partner gefunden: Gemeinsam mit derHamburger Werbeagentur Jung von Matt wurde eine Social Media-Kampagneentwickelt. Den Kern der Kampagne bildet ein 56 Sekunden langer Spot,der über die Sozialen Netzwerke Facebook und YouTube verbreitetwerden soll, um möglichst viele Menschen auf das Thema und die Arbeitvon action medeor aufmerksam zu machen."Für uns ist das ein besonderes Projekt. Das ganze Team steht vollhinter der Sache und möchte für die Arbeit von action medeor dasBeste erreichen", so Holger Diesinger, Senior Copywriter bei Jung vonMatt. "Wir hoffen, dass der Aufruf "Hilf den Helfern" gehört wird unddass wir gemeinsam zur Verbesserung der medizinischen Versorgung vonMenschen in Not beitragen können".Produziert wurde der Spot von der Hamburger ProduktionsfirmaRabbicorn und Regisseur Florian Meimberg, mit dem action medeorbereits im Jahr 2005 zusammengearbeitet hat. Für den Regisseur istdas Projekt eine Herzenssache: "Die medizinische Grundversorgung fürMenschen in Not. Ein wahrhaft bedeutsames Thema, das nichteindringlich genug kommuniziert werden kann. So weit entferntscheinen die Krisengebiete der Welt, dass nur die wenigsten einGefühl dafür haben, was Kriege und Katastrophen für die Betroffenenbedeuten und mit welch vergleichsweise einfachen Mitteln wir helfenkönnten."Vorgestellt wurde die Kampagne in der Esprit Arena in Düsseldorf.Bereits seit fünf Jahren verbindet action medeor und FortunaDüsseldorf eine enge Partnerschaft, regelmäßig finden gemeinsameAktionen statt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Fortuna Düsseldorf zuunseren Partnern zählen dürfen", dankt Bernd Pastors.Während in Düsseldorf die Kampagne vorgestellt wird, läuft imMedikamentenlager von action medeor in Tönisvorst die Arbeit aufHochtouren. Bereits in den nächsten Tagen soll eine großeHilfssendung für den Südsudan auf den Weg gebracht werden: 65 TonnenMedikamente, medizinische Hilfsgüter und therapeutische Zusatznahrungzur Versorgung der notleidenden Bevölkerung, unterstützt durch dasAuswärtige Amt. "Diese Sendung wird unseren lokalen Partnernermöglichen, ihre Patienten für die kommenden Monate zu versorgen.Aber der Bedarf bleibt weiterhin riesig. Deshalb hoffen wir, dass dieneue Kampagne die nötige Aufmerksamkeit schafft und uns dabei hilft,weitere Unterstützer für unsere Arbeit zu gewinnen" so Pastors.Verfolgen Sie die Kampagne:Facebook: www.facebook.com/actionmedeorevYouTube: www.youtube.com/actionmedeorwww.medeor.deFotos zum Download unter http://ots.de/33XMBÜber das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V.action medeor setzt sich als größtes Medikamentenhilfswerk Europasseit über 50 Jahren für eine nachhaltige und bessereGesundheitsversorgung der Menschen insbesondere inEntwicklungsländern ein. Hauptsitz des gemeinnützigen Vereins ist dasniederrheinische Tönisvorst. Von hier aus wurden bisher rund 10.000Gesundheitsstationen in 140 Ländern in Afrika, Lateinamerika undAsien mit medizinischer Hilfe versorgt.Im Not- und Katastrophenfall ist action medeor durch die ständigeBevorratung von rund 300.000 Medikamentenbehältern und von EmergencyHeath Kits in der Lage, Arzneimittel, medizinisches Material undInstrumente in wenigen Stunden in ein Katastrophengebiet zu schicken.Außerdem führt action medeor gemeinsam mit lokalen PartnernGesundheitsprojekte in den Bereichen Prävention, Diagnostik undTherapie durch. Im Rahmen seiner pharmazeutischen Fachberatung bildetaction medeor Gesundheitspersonal aus, richtet Forschungslabore einund unterstützt den Aufbau von lokalen Produktionsstätten fürMedikamente.Aktuell liegt ein besonderer Fokus der medizinischen Nothilfe vonaction medeor auf der medizinischen Versorgung der Menschen imSüdsudan sowie in Somalia, wo die Menschen sehr unter den Folgen derDürre leiden. Im Jemen versorgt action medeor lokalenPartnerorganisationen mit Medikamenten und Infusionslösungen, diedringend zur Bekämpfung der schweren Cholera-Epidemie benötigtwerden. Außerdem geht auch die Hilfe für die Opfer von Krieg undVertreibung im Nordirak weiter.Um dem immer weiter wachsenden Bedarf an Hilfe nachkommen zukönnen, ist action medeor auf starke Partner und die Unterstützungvon Spendern angewiesen:SpendenkontoSparkasse KrefeldBIC: SPKRDE33IBAN: DE78320500000000009993Stichwort: Hilf den HelfernOder per Onlinespende unter www.medeor.de/helfenPressekontakt:Ulrike Schwan: Ulrike.schwan@medeor.deaction medeorSt. Töniser Str. 21D-47918 TönisvorstPressesprecherin Susanne HaackerTel.: 02156/978878, 0173/5152091www.medeor.orgOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell