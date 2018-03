Hildebrand-Beitrag von SRF News verletzte Sachgerechtigkeitsgebot

Bern (awp/sda) - Der Sender SRF News hat in einem Online-Artikel zur "Affäre Hildebrand" durch das Weglassen einer Information die Meinungsbildung der Leserschaft "massgeblich beeinträchtigt". Zu diesem Schluss kommt die Unabhängige Beschwerde Instanz für Radio und Fernsehen UBI.

Dadurch habe SRF News in dem im August 2017 veröffentlichten Artikel das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt, schrieb die UBI am Freitagabend in einer Mitteilung nach ihrer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten