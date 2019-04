Hilbers: 'Grundsätzliches Verständnis' über NordLB-Umbau

HANNOVER (dpa-AFX) - Bei der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) zeichnet sich das künftige Geschäftsmodell ab.



"Es gibt ein grundsätzliches Verständnis über die künftige Ausrichtung der Bank" sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Mittwoch in Hannover. Zuvor waren die Pläne der Bankenaufsicht in Frankfurt vorgestellt worden.

Hilbers sprach von einem "guten Gespräch". Einige Fragen seien allerdings noch offen. Von den bisher 5500 Stellen der Bank werde das Personal auf 3250 abgeschmolzen. Davon würden 1250 aber bereits über das bankeigene Sparprogramm abgebaut: "Das Geschäftsmodell ist redimensioniert, wir werden auch einige Dinge abbauen, so dass die Bank auf eine Bilanzsumme von 95 Millionen Euro einschwenken wird."

Kern des Geschäftsmodells sollen das Firmenkundengeschäft, die Immobilienfinanzierung und das Agrarbanking sowie in Abgrenzung zu den Sparkassen das Privatkundengeschäft sein. Die Deutsche Hypo bleibe Bestandteil der NordLB. Auch Teile des Flugzeugfinanzierung würden in der Bank bleiben. "Wir werden uns von den Schiffskrediten insgesamt trennen in den nächsten Jahren", sagte Hilbers. Das überregionale Kommunalgeschäft falle ebenfalls weg.

Das Land Niedersachsen - mit 59,13 Prozent größter Träger des Geldhauses - sieht die Bank als im norddeutschen Raum verankertes Kreditinstitut. Die NordLB wird ihre Geschäftsergebnisse für 2018 am Donnerstag präsentieren. Sie hatte wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet./rek/DP/fba