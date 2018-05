Hikvison verzeichnet für 2017 Umsatzwachstum von 31,22%

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und-lösungen, hat seinen Jahresbericht 2017 veröffentlicht. DasUnternehmen verzeichnet ein Gesamtumsatzwachstum von 31,22%, miteinem Anstieg der Umsatzerlöse von 31,93 Mrd. RMB in 2016 auf 41,91Mrd. RMB im Jahre 2017. Insgesamt zeigen die Zahlen eine Steigerungdes operativen Ergebnisses um 26,77%.Hikvision hat diese beeindruckenden finanziellen Ergebnisse unteranderem aufgrund optimierter F&E-Systeme und -Prozesse, derEntwicklung von Lösungen für vertikale Industriezweige und Anpassungvon Lösungen an veränderte Marktbedürfnisse erzielen können.Verbesserte Produktlieferfähigkeiten und verstärkte Vertriebs- undServicenetze haben ebenfalls zum Unternehmenserfolg im Jahre 2017beigetragen.Keen Yao, VP des Hikvision International Business Centre, erklärt,"Unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowohl beiIoT-Technologien als auch im Feld der Videoüberwachung, ermöglichenes uns, unsere Lösungen ständig zu erneuern und innovative,hochmoderne Technologien und Produkte anzubieten, die auf dieBedürfnisse unserer weltweiten Partner und Kunden zugeschnittensind".Neben den bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklungbaut Hikvision ein dreischichtiges Servicesystem mit einem globalenKundenservicecenter, regionalen Kundendienstabteilungen inNiederlassungen und autorisierten Hikvision-Kundendienststellen auf."Unser neues Servicemodell wird uns erlauben, Kunden auf der ganzenWelt mit multidimensionalen Dienstleistungen wie Produktlieferung,Projektabwicklung, Softwareverteilung, Systembetrieb, Wartung undSupport und vielem mehr zu unterstützen", sagt Keen Yao.Informationen zu HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativenVideoüberwachungsprodukten und -lösungen. Mithilfe des branchenweitstärksten F&E-Teams treibt Hikvision die Entwicklung derKerntechnologien der Audio- und Videocodierung, derVideobildverarbeitung und der zugehörigen Datenspeicherung sowiezukunftsweisender Technologien wie Cloud Computing, Big Data und DeepLearning voran. Das Unternehmen hat sein Geschäft neben derVideoüberwachungsbranche auch auf die Branchen Smart Home Technik,Industrieautomatisierung und Automobilelektronik erweitert, um seinelangfristigen Entwicklungsziele zu verwirklichen. Hikvision ist demKundennutzen verpflichtet und unterhält weltweit 37 regionaleTochtergesellschaften, um eine echte globale Präsenz zu etablieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.hikvision.com .PressekontaktAda HanTel: +86 571 87356120Fax: +86 571 89935635E-Mail: hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision, übermittelt durch news aktuell