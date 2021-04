Hikvision veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 und das erste Quartal 2021

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Hikvision einen Umsatz von 63,50 Milliarden RMB und verzeichnete somit einen Anstieg von 10,14% gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettogewinn betrug 13,39 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 7,82% gegenüber dem Vorjahr entspricht.Hikvision hat auch seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Der Umsatz betrug 13,99 Mrd. RMB, was einer Steigerung von 48,36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettogewinn im ersten Quartal betrug 2,17 Milliarden RMB, ein Wachstum von 44,99% im Jahresvergleich.Im Jahr 2020 hat Hikvision seine Investitionen in Forschung und Entwicklung mit 6,38 Milliarden RMB weiter ausgebaut. Die F&E-Kostenquote ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, von 7,62 % im Jahr 2017 auf 8,99 % im Jahr 2018, 9,51 % im Jahr 2019 und 10,04 % im Jahr 2020.Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens wurde vor allem durch technologische Innovationen vorangetrieben. Hikvision wird auch in Zukunft weitere innovative Technologien, Produkte und Lösungen anbieten, um die Sicherheit, Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit in Gemeinden, Unternehmen und in der globalen Gesellschaft zu erhöhen.Als im Jahr 2020 neue externe Unsicherheitsfaktoren auftauchten, arbeitete Hikvision eng mit Partnern und Lieferanten weltweit zusammen, um die Stabilität und Integrität seiner Lieferkette aufrechtzuerhalten, seine intelligenten Fertigungsprozesse zu verbessern und die Liefereffizienz zu optimieren und somit eine zuverlässige Entwicklung des Geschäfts sicherzustellen.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Ausgestattet mit einem umfangreichen und hochqualifizierten F&E-Personal stellt Hikvision eine vollständige Palette umfassender Produkte und Lösungen für eine breite Palette vertikaler Märkte her. Um seine langfristige Vision zu erreichen, dehnt Hikvision seine Reichweite neben der Sicherheitsindustrie auch auf die Bereiche Smart Home Tech, Industrieautomation und Automobilelektronik aus. Die Produkte von Hikvision bieten auch leistungsstarke Business Intelligence für Endbenutzer, die einen effizienteren Betrieb und größeren kommerziellen Erfolg ermöglichen können. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, darunter das Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen finden Sie unter www.hikvision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496394/full_year_2020_banner_1200x628px__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1496397/Key_accounting_data_DE.jpgPressekontakt:Luke LiuFax: +8657189935635E-Mail: liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell