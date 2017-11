Hikvision verbessert Leistung von Videoüberwachungssystemen durch neue Kamerareihe DeepinView

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter innovativer Videoüberwachungsprodukte und-lösungen, bringt nach dem Launch der weltweit erstenDeep-Learning-Netzwerkvideorekorder (NVRs) eine neue IP-Kamera-Reiheheraus: Die neue IP-Kamera-Reihe DeepinView erhöht durch ihreLeistung und intelligente Überwachung die Leistung vonÜberwachungssystemen in einer breiten Palette von Sicherheits- undManagementanwendungen.Die Deep-Learning-Algorithmen von Hikvision gehen bei derDatenverarbeitung viel mehr in die Tiefe als konventionelleintelligente Algorithmen, welche lediglich auf der Oberflächegreifen. Diese Algorithmen sind selbstadaptiv und bieten erstaunlichakkurate und konsistente Ergebnisse im BereichVideo-Content-Analytics (VCA). Kombiniert mitHochgeschwindigkeits-GPU-Processing sind dieHikvision-DeepinView-Kameras in der Lage, größere Datenmengenschneller zu verarbeiten.Kritische Analytics - wie Filter für falsche Alarme,Gesichtserkennung, Personenzähler und automatischeNummernschilderkennung - können jetzt zuverlässig in bestehende undneue Überwachungssysteme implementiert werden und ermöglichenvielseitige Anwendungen mit Tracking und Alarmaktivierung währendEreignissen oder sogar für Alarme vor Ereignissen auf hohem Niveau.Diese Analytics-Features ermöglichen es Kunden auch, das bisher zumDurchsuchen von Überwachungsvideos erforderliche Personalaufkommen zureduzieren und ihre Business-Management-Effizienz sowie ihren ROI zuverbessern.Erkennung menschlicher KörperDie Deep-Learning-Technologie von Hikvision ermöglicht esDeepinView Kameras, menschliche Körper dort zu erkennen undgleichzeitig irrelevante Objekte und Bewegungen herauszufiltern, wokonventionelle VCA-Systeme einen falschen Alarm auslöse würden. Dasist besonders für den Perimeterschutz nützlich, da hier Nutzer häufigzu viel Zeit und materielle Ressourcen investieren, um signifikanteAlarme und relevante Informationen zu lokalisieren.GesichtserkennungGesichtserkennung kann in zahlreichen Sicherheits- undManagementszenarien in zahlreichen verschiedenen Anwendungeneingeführt werden, um Systembetreiber auf die Anwesenheit vonPersonen von besonderem polizeilichem Interesse hinzuweisen. Dieswird durch die in das System integrierte Gesichtsabbildmodellierungund Ähnlichkeitsberechnungen erreicht. Diese Technologie wirdzunehmenden zu einem zentralen Tool, das gegen Personal, für das inCasinos ein Hausverbot gilt, eingesetzt wird. Die Identität vonPersonen kann dazu verwendet werden, Sicherheitspersonal auf dieAnwesenheit bekannter Täter hinzuweisen, wodurch es diesem ermöglichtwird, ihnen den Zutritt zu dem jeweiligen Casino zu verwehren. Aufdiese Weise kann betrügerisches Verhalten potentiell verhindertwerden. Die Technologie kann ebenso dazu eingesetzt werden, bekanntenTätern den Zugang zu Locations wie Sportstadien oder Restaurants zuverwehren.PersonenzählenFür Transport-Hubs, Einzelhandelsgeschäfte,Sportveranstaltungsorte, Sehenswürdigkeiten und Parkplätze kann dieErfassung und Analyse akkurater Besucherinformationen die Unternehmendabei unterstützen, ihre Rentabilität und das Management derEinrichtung zu verbessern.Video-Analytics-Zähler können die Anzahl der Menschen, welcheeinen bestimmten Bereich betreten und verlassen, nachverfolgen. Siekönnen den täglichen Fußgängerverkehr durch ein Einzelhandelsgeschäftfesthalten oder die Anzahl der Personen in einer Location überwachen,um sicherzustellen, dass nie gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßenwird, wie z. B. in einem Museum, das von Besuchermengen zu Fußdurchschritten wird.FahrzeugmanagementDie Analytics-Features zur Verkehrsüberwachung und automatischenNummernschilderkennung (automatic number plate recognition, ANPR)können eingesetzt werden, um die Bewegung des Fahrzeugverkehrs zuüberwachen und die Effizienz von Verkehrsmanagementstrategien zuverbessern. ANPR kann eingesetzt werden, um Fahrzeuge mitaufgelisteten Nummernschildern zu identifizieren und ihnenautomatisch Zugang zu öffentlichen und privaten Parkplätzen zugewähren. Die Deep-Learning-Kameras Hikvision DeepinView lernen dieNummernschildinformationen in einer bestimmten Szene selbständig underkennen eine größere Menge von Nummernschildern als konventionelleANPR-Systeme wieder, ohne dass die Kamerapositionierung angepasstwerden muss, was häufig sehr mühselig ist.In bevölkerungsreichen Gegenden und auf Highways angewendet,erfasst das Verkehrsüberwachungs-Analytics-Feature DeepinView TrafficVerkehrssünden wie das Fahren bei Rot über eine Ampel, das Fahren aufder falschen Spur, illegales Parken und illegales Wenden, und trägtdamit zu einer Reduzierung von Verkehrsstaus und des Unfallrisikosfür Öffentlichkeit und Fahrzeuginsassen bei."Die neue IP-Kamera-Reihe Hikvision DeepinView bietetSicherheitsfachkräften sehr viel tiefgehendere Systemfunktionalitätenund kombinieren Videodaten, enorme Datenverarbeitungsleistung und dieinnovative Reihe intelligenter Technologien von Hikvision, umVideoüberwachungsleistung auf einem ganz neuen Niveau zu bieten",erklärt Keen Yao, VP am Hikvision International Business Centre. "Mitder Reihe DeepinView verwandeln die Deep-Learning-Video-AnalyticsStandard-CCTV-Systeme in intelligente und hochwirksame automatischeDetektions- und Alarmsysteme mit HD-Qualität, um die Betreiber zuunterstützen und ein effizienteres Management vonÜberwachungssystemen zu ermöglichen."Hikvision hat mithilfe von Deep-Learning-Technologie den Gebraucheiner Produktfamilie durch Innovationen maximiert. Diese umfasst dieIP-Kamera-Reihe DeepinView, die NVRs DeepinMind und denVideo-Analytics-Servers DeepinMind. Die Einführungstermine für dieseProdukte werden auf der Website von Hikvision(http://www.hikvision.com/en/) bekanntgegeben.Über HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter innovativerVideoüberwachungsprodukte und -lösungen. 