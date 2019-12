Hikvision spendet hochauflösende Kameras zur Beobachtung von Pandas an Moskauer Zoo

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieterinnovativer Video-Sicherheitsprodukte und -lösungen, wurde die Ehre zuteil, demMoskauer Zoo 20 Kameras für die Beobachtung und Erforschung der Großen Pandaszur Verfügung zu stellen. Die feierliche Übergabe fand am 21. November imMoskauer Zoo statt. Svetlana Akulova, Direktorin des Moskauer Zoos und LibboFend, Präsident von Hikvison Russland & GUS nahmen an der Pressekonferenz teilund besuchten die Pandas.Dingding und Ruyi kamen vor sechs Monaten aus China in den Moskauer Zoo. Aktuellentwickeln sie sich gut und haben sich bereits vollständig an ihr neues Zuhausegewöhnt. Sie wurden nicht nur von den Züchtern versorgt, sondern haben sich auchbereits der Liebe von tausenden Menschen in Russland gesichert. Jeden Tagströmen viele Menschen in den Zoo, um die Pandas zu sehen. Panda-Liebhaber habenaußerdem die Möglichkeit, die Online-Übertragung des Moskauer Zoos zu verfolgen,um die Pandas zu beobachten."Das Publikum der Online-Sendung die im Juli angelaufen ist, zählt bisher fasteine Million Zuschauer, während die Zahl derer, die einschalten, jeden Tagzunimmt. Allerdings konnten die Kameras, die zuvor im Pavillon installiertwaren, keine hochauflösenden Videoaufnahmen und keine Farbaufnahmen bei Nachtliefern. Diese Möglichkeit gibt es heute dank unserer Kollegen bei Hikvision.Wir haben bereits einige der alten Kameras durch die neuen ersetzt und nun habennicht nur die Besucher des Moskauer Zoos, sondern auch die Zuschauer über dasInternet aus der ganzen Welt die Möglichkeit, unsere wundervollen Panda-KinderRuyi und Dingding, sogar bei Nacht zu beobachten. Für diese Möglichkeit bedankenwir uns bei unseren chinesischen Partnern", sagte Svetlana Akulova.Akulova zufolge werden die Zoologen mit den neuen Kameras außerdem dazu in derLage sein, die Pandas auch bei Nacht zu beobachten und sämtliche Veränderungenihres Verhaltens aufzuzeichnen, was für die Forschung, den Schutz und den Erhaltdieser einzigartigen Spezies von großer Wichtigkeit ist.Als Teil der Spendenübergabe führte ein Züchter eine Untersuchung der Pandasdurch, die mit den neuen Kameras für eine Live-Sendung gefilmt wurde. Menschenaus der ganze Welt konnten zusehen, wie Ruyi auf witzige Weise auf die Waagekletterte, um sich wiegen zu lassen, seine Zähne für die Untersuchung zeigte undfurchtlos den Fuß ausstreckte, um sich Blut abnehmen zu lassen, wobei all diesewundervollen Aufnahmen auch online verfügbar sind."Große Pandas sind sehr freundliche und friedlich Tiere und eines derHauptsymbole Chinas, das oft mit Vertrauen, Sanftmut und Harmonie in Verbindunggebracht wird. Hikvision setzt sich dafür ein, diese Werte in unseremUnternehmen zu entwickeln. Wir freuen uns zusammen mit dem Cloud-ServiceanbieterTrassir, der uns bei der Organisation der Übertragung unterstützt, dass vieleMenschen die Möglichkeit haben, die Pandas Ruyi und Dingding kennenzulernen unddass wir mit unseren branchenweit führenden Technologien zu ihrem Schutzbeitragen können", sagte Libbo Feng.Es ist außerdem zu erwähnen, dass die installierten Kameras über einehochmoderne ColorVu-Kamera verfügen. Dank dieser innovativen Technologie habenPanda-Liebhaber aus auf der ganzen Welt die Möglichkeit, die Tiere online inhochauflösender Qualität und in Farbe 24 Stunden am Tag zu beobachten. DieBesucher haben nun die Möglichkeit, mehr darüber zu lernen, was die Pandas beiNacht machen.Hikvision setzt sich für den Umweltschutz ein und unterstützt aktivinternationale Projekte und Initiativen zum Schutz seltener Tiere. Hikvisionnutzt innovative Produkte und Lösungen zur Unterstützung der Umweltforschung undUmweltinitiativen sowie einer reichen Artenvielfalt. In diesem Jahr wurden inder Region Amur Kameras von Hikvision an den Nestern der OrientalischenWeißstörche (https://www.hikvision.com/en/newsroom/latest-news/2019/hikvision-cameras-help-wwf-russia-observe-the-hatching-of-endang0/) installiert, bei denenes sich um eine der seltensten Vogelarten im fernen Osten Russlands handelt.Mithilfe der Kameras konnten Vogelkundler und das Online-Publikum die Geburt von14 Störchen und den Moment, in dem sie ihren ersten Flug absolvierten,beobachten.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsprodukten und-lösungen. Zusammen mit einem umfassenden und äußerst talentierten Forschungs-und Entwicklungsteam produziert Hikvision eine Reihe umfassender Produkte undLösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte. Zusätzlich zurSicherheitsbranche weitet Hikvision seine Reichweite auf Smart-home-Technologie,industrielle Automatisierung und Elektronik die Automobilindustrie aus, um seinlangfristiges Ziel zu erreichen. Die Produkte von Hikvision bieten denEndbenutzern außerdem eine starke Geschäftsanalytik, durch die ein effizientererBetrieb und größerer Geschäftserfolg ermöglicht werden. Hikvision, das sich dergrößtmöglichen Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschreiben hat,empfiehlt seinen Partnern, die Vorteile der vielen Cyber-Sicherheitsressourcenzu nutzen, die Hikvision bietet, u. a. das Hikvision Cybersecurity Centre.Weitere Informationen finden Sie unter www.hikvision.com.