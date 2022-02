Hikvision präsentiert TandemVu PTZ-Kameras mit PTZ- und Bullet-Kamera-Funktionen in einem einzigen Gerät

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Mit diesem neuen Kameratyp können Anwender Details heranzoomen, ohne den Überblick zu verlieren, und erhalten so „das Beste aus beiden Welten" für maximale SicherheitHikvision hat seine neue TandemVu PTZ-Kameraserie auf den Markt gebracht, die PTZ- und Bullet-Kamerafunktionen in einem einzigen Gerät vereint. Das bedeutet, dass TandemVu PTZ-Kameras große Bereiche überwachen und auf bestimmte Sicherheitsvorfälle heranzoomen können, während sie gleichzeitig auf beide „Blickwinkel" fokussiert bleiben. Mit diesen Kameras ist es nicht mehr erforderlich, separate PTZ- und Bullet-Kameras paarweise einzusetzen.Merkmale und Vorteile der TandemVu PTZ-KamerasDie TandemVu-Technologie zeichnet sich durch Hikvisions Kameradesign der nächsten Generation aus, bei dem mehrere Objektive in einem Gerät integriert sind, um große Bilder und kleine Details gleichzeitig zu liefern. Die neuen TandemVu PTZ-Kameras bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zum Einsatz einzelner PTZ-Kameras oder von Paaren von PTZ- und Bullet-Kameras, die zusammen montiert werden. Dazu gehören:1) 100%ige Sicherheitsabdeckung ohne „tote Winkel".Mit TandemVu PTZ-Kameras können Sicherheitsteams große Bereiche ohne Unterbrechungen überwachen und gleichzeitig heranzoomen, um bestimmte Sicherheitsvorfälle zu beobachten. Dadurch wird sichergestellt, dass es beim PTZ-Zoomen, Neigen oder Schwenken keine toten Winkel in Bezug auf die Sicherheit gibt.2) Außergewöhnliche BildleistungDie Kameras liefern hochauflösende Bilder mit 2 x 4MP-Objektiven und einem superweiten Blickwinkel von 180° ohne Bildverzerrung (d. h. ohne Krümmung des Bildes an den Rändern). Die Bullet-Einheit ist mit der für Hikvision typischen ColorVu-Technologie ausgestattet, die rund um die Uhr kristallklare Bilder in Farbe liefert. Die PTZ-Einheit verwendet die Hikvision DarkFighter-Technologie, die exzellente HD-Farbbilder mit einer Auflösung von bis zu 0,0005 Lux ermöglicht und sicherstellt, dass jedes Sicherheitsereignis bis ins kleinste Detail aufgezeichnet wird.3) Optimierte Sicherheit auf der Grundlage intelligenter AutomatisierungDank intelligenter KI sind die Kameras in der Lage, zwischen realen Sicherheitsbedrohungen und unschuldigen, sich bewegenden Objekten wie herabfallenden Blättern, starkem Regen oder sich bewegenden Tieren zu unterscheiden. Sie können auch zwischen Fahrzeugen und Personen unterscheiden und intelligente Verknüpfungen nutzen, um Unbefugte zu überwachen, während sie sich innerhalb des PTZ-Bereichs bewegen, was für Anwendungen zum Schutz der Umgebung äußerst nützlich ist.Kunden können sich auch auf TandemVu PTZ-Kameras für fortschrittlichere Sicherheit verlassen, dank des führenden KI-Chipsatzes, der eine massive Rechenleistung ermöglicht. Dies ermöglicht fortschrittlichere Deep-Learning-Algorithmen für komplexe Szenarien, einschließlich automatischer Nummernschilderkennung (ANPR), Gesichtserkennung, Erkennung mehrerer Zieltypen und andere.4) Hochwirksame Ton- und LichtalarmeDie TandemVu-PTZ-Kameras verfügen über eine Live-Guard-Lösung mit Ton- und Lichtalarm, die potenzielle Eindringlinge warnt, bevor sie ein Gelände oder Gebäude betreten. Dies kann dazu beitragen, Sicherheitsvorfälle zu verhindern und Organisationen dabei helfen, ihre Mitarbeiter und Vermögenswerte zu schützen.5) PTZ- und Bullet-Funktionen in einem Gerät für mehr Effizienz und KosteneinsparungenTandemVu PTZ-Kameras reduzieren die Installations-, Konfigurations- und Wartungskosten im Vergleich zu separaten PTZ- und Bullet-Kameras erheblich. Auch die Beschaffungskosten sind im Vergleich zur parallelen Installation von PTZ- und Bullet-Kameras deutlich geringer. Dadurch können Hikvision-Kunden mit TandemVu erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.Die neuen Hikvision TandemVu PTZ-KamerasDie neuen Angebote sind nun in zwei Produktfamilien gruppiert, die für unterschiedliche Anwendungen und Szenarien geeignet sind.Die Spitzenmodelle der SF8C-Serie (https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/PTZ-Cameras/Special-Series/ds-2sf8c442mxs-dlw-24f0--p3-/) bieten zwei Bullet-Objektive für maximale Abdeckung mit 180°-Rundumsicht und Bildqualität durch Hikvision ColorVu-Technologie. Außerdem enthalten sie erstklassige KI-Algorithmen für fortschrittliche Intelligenz. Die Kameras bieten einen 42-fachen optischen Zoom, um Sicherheitsvorfälle aus nächster Nähe zu beobachten. SF8C-Kameras eignen sich für Autobahnen, Flughäfen, Bahnhöfe, Stadtplätze, landschaftlich reizvolle Orte und wichtige Infrastruktureinrichtungen wie Kraftwerke.Außerdem gibt es die SE7C-Serie (https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/PTZ-Cameras/Special-Series/ds-2se7c432mw-aeb-14f1--p3-/) mit einem Bullet-Objektiv, das die außergewöhnliche Bildleistung und die intelligenten Funktionen der Hikvision Technologien ColorVu und AcuSense bietet. Die Kameras unterstützen einen bis zu 32-fachen optischen Zoom und sind ideal für Straßen, Gewerbegebiete, landwirtschaftliche Flächen und Parkplätze.Weitere InformationenWeitere Informationen über die TandemVu-PTZ-Kameras von Hikvision und darüber, wie sie dem Unternehmen dabei helfen können, die Sicherheit am Standort auf die nächste Stufe zu heben, finden Sie auf unserer Website (https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/PTZ-Cameras/).Informationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über ein umfangreiches und hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam und stellt eine ganze Reihe umfassender Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte her. Neben der Sicherheitsbranche dehnt Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart Home, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endanwendern auch leistungsstarke Business Intelligence, die einen effizienteren Betrieb und einen größeren wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, wie beispielsweise das Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1747910/image_1.jpgPressekontakt:Ada Han,hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell