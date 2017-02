Hikvision plant F&E-Zentrum in Montreal und Forschungsinstitut in Silicon Valley

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen, preisgekrönten Produkten undLösungen für die Videoüberwachung, hat heute bekanntgegeben, dassHikvision den Bau eines F&E-Zentrums in Montreal (Kanada) und einesForschungsinstituts im kalifornischen Silicon Valley plant."Mit diesen beiden Großinvestitionen unterstreicht Hikvision seineglobale F&E-Strategie und sein Engagement, um seine Partner undKunden auf der ganzen Welt mit innovativen, hochmodernen,maßgeschneiderten Technologieprodukten zu versorgen", sagte YangzhongHu, CEO von Hikvision.Das F&E-Zentrum von Hikvision in Montreal soll noch 2017 fertigwerden und wird sich primär mit Konstruktionsentwicklungbeschäftigen. Im Forschungsinstitut von Hikvision in Silicon Valleywird der Fokus auf der breiten Technologieforschung liegen.Montreal ist mit seinem ausgezeichneten Fachkräfteangebot undunternehmerfreundlichen Umfeld ein idealer Standort für das neueF&E-Zentrum. Und der Hightech-Hub Silicon Valley ist die logischeStandortwahl für das Forschungsinstitut von Hikvision.Mit mehr als 8.000 F&E-Ingenieuren ist Hikvision mit Sitz inHangzhou (China) einer der Branchenriesen im BereichVideoüberwachung. Das Unternehmen investiert ungefähr 7 Prozentseines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das F&E-Zentrum und dasForschungsinstitut in Nordamerika sind die ersten Firmenstandorteaußerhalb Chinas. Nach Worten von Hu gehört die Expansion zur"globalen Strategie von Hikvision, seinen lokalen Support und Servicein Regionen außerhalb Chinas zu stärken".Informationen zu HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter vonVideoüberwachungslösungen. Hikvision verfügt über diebranchenstärkste F&E-Belegschaft und nutzt seine hochmodernenProduktionseinrichtungen, um innovative CCTV- undVideoüberwachungsprodukte für alle Sicherheitsbedürfnisse zuentwerfen und zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf derWebsite von Hikvision unter www.hikvision.com.Pressekontakt:Ada Han+86-571-8735-6120Fax: +86-571-8993-5635hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell