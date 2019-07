Hikvision gibt Halbjahresergebnisse bekannt (Januar - Juni 2019)

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen Sicherheitsprodukten und -lösungen,hat einen Betriebsertrag von 23,92 Milliarden RMB für das ersteHalbjahr 2019 gemeldet, was im Jahresvergleich ein Wachstum von 14,60% darstellt. Der den Aktionären zuzuschreibende Nettogewinn desUnternehmens belief sich auf 4,22 Milliarden RMB, was imJahresvergleich ein Wachstum von 1,67 % darstellt. Das Unternehmenmeldete außerdem eine starke finanzielle Leistungsfähigkeit imzweiten Quartal 2019, wobei der Betriebsertrag im Jahresvergleich um21,46 % und der Nettogewinn um 14,98 % stieg.Erstes Halbjahr Erstes Halbjahr Änderung im2019 2018(angepasst) Jahresvergleich(%)Gesamter 23.923.273.424,50 20.875.758.224,63 14,60 %Betriebsertrag(RMB)Den Aktionären 4.216.755.210,24 4.147.395.535,86 1,67 %des UnternehmenszuzuschreibenderNettogewinn(RMB)Bitte beachten: Das Unternehmen hat eine nachträgliche Anpassungoder Neufassung vorheriger Buchhaltungsdaten fürGeschäftszusammenlegungen unter der allgemeinen Leitung und dererstmaligen Anwendung der New Financial Instrument Guidelinesvorgenommen.Das Unternehmen hat weiterhin starke Investitionen im BereichForschung und Entwicklung getätigt und verfügte über einebeschleunigte Entwicklung von Trend-Technologien wie Deep Learning,Big Data und dem intelligenten IoT (Internet der Dinge), wodurch dasUnternehmen dazu in der Lage ist, hinsichtlich der Innovation in derSicherheitsbranche seiner Zeit voraus zu bleiben.Im ersten Halbjahr 2019 verstärkte das Unternehmen seine Tätigkeitim In- und Ausland mit anhaltenden Investitionen in den Bereichenlokaler Verkauf, Marketing und Kundenbetreuungsfunktionen.Hikvision war außerdem erfreut darüber, dass sich seine neuenGeschäftsfelder - EZVIZ, HikRobotics, Automotive Electronics undIntelligent Storage - weiterhin sehr gut entwickeln und nach und nacheine neue Quelle für Entwicklung und langfristiges Wachstum werden.Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht finden Sie hier (https://oversea-download.hikvision.com/uploadfile/Investment%20Relationship/Hikvision%202019%20Half%20Year%20Reprot.pdf).Informationen zu HikvisionHikvision ist ein weltweit führender Anbieter vonSicherheitsprodukten und -lösungen. Zusammen mit einem umfassendenund äußerst talentierten Forschungs- und Entwicklungsteam produziertHikvision eine Reihe umfassender Produkte und Lösungen für einbreites Spektrum vertikaler Märkte. Zusätzlich zur Sicherheitsbrancheweitet Hikvision seine Reichweite auf Smart-home-Technologie,industrielle Automatisierung und Elektronik die Automobilindustrieaus, um sein langfristiges Ziel zu erreichen. Die Produkte vonHikvision bieten den Endbenutzern außerdem eine starkeGeschäftsanalytik, durch die ein effizienterer Betrieb und größererGeschäftserfolg ermöglicht werden. Hikvision, das sich dergrößtmöglichen Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschreibenhat, empfiehlt seinen Partnern, die Vorteile der vielenCyber-Sicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision bietet, u. a.das Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen finden Sieunter www.hikvision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/951285/Hikvision.jpgPressekontakt:Ada HanTel.: +86-571-8735-6120Fax: +86-571-8993-5635hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell