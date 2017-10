Hikvisions 'AI Cloud' liefert verteilte Struktur, die CloudComputing und Edge Computing integriert. Sie wendet denKI-Algorithmus (KI=Künstliche Intelligenz) von der Cloud auf einEdge-Netzwerk aus lokalen Videorekordern und Servern und darüberhinaus auf Randgeräte wie Sicherheitskameras an. Mit der dreistufigenArchitektur wurde das Ziel verfolgt, eine neue Generation vonKI-gestützten Systemen zu erschaffen, die noch intelligenter undschneller sind.Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen für dieVideoüberwachung, hat im chinesischen Shenzhen am 28. Oktober (einenTag vor dem Start der CPSE-Messe, die vom 29. Oktober bis zum 1.November stattfindet) ein Forum zum Thema künstliche Intelligenzveranstaltet.Das Motto des Forums war "KI -- jenseits der Innovation" inAnlehnung an die unermüdliche Arbeit des Unternehmens antechnologischem Fortschritt. In diesem Zusammenhang läutete Hikvisionmit AI Cloud das nächste technologische Zeitalter der KI-Entwicklungein, das sich auf breiter Basis in die verschiedensten vertikalerAnwendungen implementieren lässt.Hikvision AI CloudCloud Computing ist ein IT-Paradigma (IT=Informationstechnologie).Benutzer können damit unabhängig von der eigenen Rechenleistung Datenentweder in einer privaten Cloud oder auf einem externen Server ineinem Rechenzentrum speichern und verarbeiten. Die Welt der Computerwird immer vielseitiger und komplizierter, und die Forderung nachleistungsfähiger Datenverarbeitung ist dabei auf der Überholspur.Beim Prozess der Datenverlagerung in die Cloud werden dieNetzwerkressourcen durch das zeitintensive Cloud Computing starkbeansprucht, was wiederum zu Netzwerkengpässen und unzureichenderZuverlässigkeit führt.Hu Yangzhong, CEO von Hikvision, sprach vor dem Forum über denfast schon unaufhaltsamen Trend, KI-Algorithmen in Randgeräte zuprogrammieren und die Randstellen intelligenter zu machen. Soentstand die Struktur der Hikvision "AI Cloud". Sie ermöglichtKI-Algorithmen von Edge bis Cloud und verteilt die Gesamtlast, diedie großen Datenmengen für das Rechenzentrum verursachen."Edge Computing nutzt lokale Rechenkapazität, um Analytik direktan der Datenquelle zu ermöglichen. Mit KI-Technologie als Fundament,verstärkt sie die Sensorleistung von Front-End-Kameras und hilft unsbei der effektiveren und genaueren Interpretation des aufgezeichnetenMaterials. Wenn Randgeräte mit KI-Algorithmen kombiniert werden, kannman Informationen wie eine Person oder ein Fahrzeug in einemVideobild gezielt extrahieren und senden. Dies führt zu einemdeutlichen Effizienzgewinn bei der Übertragung und entlastetgleichzeitig das Netzwerk bei gleichbleibender Qualität undOriginaltreue. Mit Edge Computing können Unternehmen außerdemschneller und effizienter reagieren. Handlungs- und Ereignisalarmewerden praktisch in Echtzeit bereitgestellt", kommentierte Hu.Hikvision AI Cloud wurde entwickelt, um die realenHerausforderungen zu bewältigen, mit denen verschiedene vertikaleMärkte zu kämpfen haben, und um für Endbenutzer einen dauerhaftenMehrwert zu liefern.Künstliche Intelligenz ist derzeit der heißeste Trend in derSicherheitsbranche. Hikvision kann auf diesem Gebiet auf über zehnJahre Erfahrung verweisen. Das Unternehmen investiert seit 2006, alses das erste Algorithmus-Team gründete, inVideointelligenztechnologie. 2013 begann das Unternehmen mit derImplementierung von Deep-Learning-Technologie. 2016 stellte es aufdem Markt für Sicherheitssysteme ein komplettes Spektrum anDeep-Learning-Produkten vor.Hikvision hat sich diese Technologie zu eigen gemacht und daraufeine innovative Produktfamilie aufgesetzt. DeepinView IP-Kameras undDeepinMind NVR arbeiten Hand in Hand, um die Leistung und Vorteilevon Deep Learning voll auszuschöpfen. Die Kameras sind dieintelligenten 'Augen' des Systems, während NVR die Analytik- undGedächtnisleistung des Gehirns abbildet. Die Produkte sind zweispurigkonzipiert, um Sicherheitsprobleme zu lösen: Zum einen Erkennung,Überwachung und Zählung von Personen und zum anderen Erkennung undDetektion von Fahrzeugen. Sie nutzen Deep-Learning-Technologie mitmaximaler Effektivität -- dank ihrer Fähigkeit, Tausende Merkmale zuklassifizieren und zu erkennen.Für weitere Informationen nur neusten Version von HikvisionDeepinView klicken Sie bitte hier(http://www.hikvision.com/en/Press-Release-details_79_i1633.html).Informationen zu HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativenProdukten und Lösungen für die Videoüberwachung. Die F&E-Kompetenzvon Hikvision sucht in der Branche ihresgleichen. Das Unternehmenentwickelt Kerntechnologien der Audio- und Videocodierung,Videobildverarbeitung und zugehöriger Datenspeicherung sowiezukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und DeepLearning weiter. Neben der Sparte Videoüberwachung erstreckt sich dieExpertise und langfristige Strategie von Hikvision aufSmart-Home-Technologie, industrielle Automatisierung sowieFahrzeugelektronik. Hikvision ist dem Kundennutzen verpflichtet undbetreibt weltweit 33 regionale Tochtergesellschaften, um eine echteglobale Präsenz zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sieuns bitte unter www.hikvision.com (http://www.hikvision.com/).Pressekontakt:Ada HanTel.: +86 571 87356120Fax: +86 571 89935635E-Mail: hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell