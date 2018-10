Hikvision erhält die Zertifizierung nach Common Criteria

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter innovativer Sicherheitsprodukte und -lösungen, gabbekannt, dass seine IP-Kamera-Produktreihen DS-2CD3 und DS-2CD5 dasZertifikat der Common Criteria for Information Technology SecurityEvaluation (abgekürzt als Common Criteria oder CC) mit demSicherheitstyp EAL2, ergänzt durch ALC_FLR.2 (EAL2+), erhalten hat.Es zeigt Kunden weltweit das Engagement von Hikvision in denBereichen Zuverlässigkeit und Cybersicherheit.Als eine der am weitesten anerkannten internationalen Normen(ISO/IEC 15408) für die Sicherheit im Bereich derInformationstechnologie wird die Common Criteria-Zertifizierunghauptsächlich für die Bewertung der Sicherheit und Zuverlässigkeitvon Produkten oder Lösungen der Informationstechnologie angewendetund hat ihren Schwerpunkt auch auf dem Schutz privater Informationen.Regierungsorganisationen oder Regierungsbehörden[1] aus 28 Ländernhaben sich am Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA)[2]beteiligt, einschließlich des National Information AssurancePartnership und des Verteidigungsministeriums der USA. VieleUnternehmensorganisationen nutzen CC auch als Voraussetzung fürwichtige Beschaffungen."Mit der Übergang in ein vernetztes und intelligentes Zeitaltersteht die Sicherheitsbranche vor beispiellosenEntwicklungsmöglichkeiten, aber auch vor neuen Herausforderungen.Hikvision ist stets bestrebt, qualitativ hochwertige, zuverlässigeund innovative Sicherheitsprodukte zu entwickeln", sagt Dr. Wang Bin,Chief Officer des Hikvision Network und Informationssicherheitslaborsund der Abteilung Netzwerksicherheit.Als Voraussetzung für die Erlangung des CommonCriteria-Zertifikats hat Hikvision die strenge Bewertung durch dasCommon Criteria-Testlabor Brightsight, eine weltweit renommierteSicherheitsbewertungseinrichtung, erfolgreich bestanden.Informationen zu HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativenSicherheitsprodukten und -lösungen. Hikvision verfügt über diebranchenweit stärkste F&E-Abteilung und entwickeltSchlüsseltechnologien für Audio- und Videokodierung,Videobildverarbeitung und damit verbundene Datenspeicherung sowiezukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und DeepLearning. Neben der Videoüberwachungsbranche erweitert Hikvisionseine Produktpalette auf die Branchen Smart Home Tech,Industrieautomation und Automobilelektronik, um seine langfristigeZukunftsvision zu erreichen. Hikvision schafft stets einen Mehrwertfür seine Kunden und unterhält 38 regionale Niederlassungen auf derganzen Welt, um eine wirklich globale Präsenz zu erreichen. WeitereInformationen erhalten Sie auf unserer Website www.hikvision.com.[1]https://www.commoncriteriaportal.org/files/CCRA%20-%20July%202,%202014%20-%20Ratified%20September%208%202014.pdf[2] https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/Pressekontakt:Ada HanTel: +86-571-8735-6120Fax: +86-571-8993-5635hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell