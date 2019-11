Hikvision demonstriert auf CPSE 2019 seine neuesten innovativen AI Cloud-Methoden

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen Sicherheitsprodukten und -lösungen,hat auf der China Public Security Expo (CPSE) 2019 in Shenzhen vom28.-31. Oktober seine neuesten innovativen Technologien, Produkte undLösungen präsentiert.Dieses Jahr wird Hikvisions AI Cloud zwei Jahre alt. Hikvisionnannte seine Präsentation "Fusing Data for a Smarter World" undstellte seine AI Cloud-Plattform zur Schau. Sie unterstützt dieIntegration von IoT und informativen Netzwerkdaten, um neueintelligente Anwendungen und Services bereitzustellen.Hikvisions AI Cloud basiert auf einer verteilten Architektur undkombiniert Cloud Computing mit Edge Computing. Sie wendetKI-Algorithmen der Cloud auf einen Edge-Bereich aus bauseitigenVideorekordern und Servern und darüber hinaus auf Edge-Knoten wieSicherheitskameras und andere IoT-Geräte an. Die dreischichtigeArchitektur unterstützt intelligentere und schnellere KI-gestützteAnwendungen der neuen Generation.Besucher der Ausstellung erhielten Einblick in die verschiedenstenAI Cloud-Anwendungen. Mit diesen Anwendungen werden kundenseitigeDigitalisierungsinitiativen unterstützt, beispielsweise in Bereichenwie öffentliche Sicherheit, Verkehrswesen, Einzelhandel, Finanzen,Logistik, Gemeinwesen, Umweltschutz usw.Intelligent Transportation SystemHikvisions Intelligent Transportation System basiert aufKI-gestützter Videoanalysetechnologie. Es erkennt Verkehrsverstößemit dem Ziel, die Zahl von Verkehrsverletzten und Verkehrstoten zureduzieren. Indem Videoinformationen mit anderen Systemen undAlgorithmen zusammengeführt werden, lassen sich Verkehrsdaten aufStadtkarten visualisieren, um den Verkehrsfluss und Pendlerstrom inder Stadt zu verbessern.Smart RetailHikvisions Smart Retail-Lösungen unterstützen den stationärenEinzelhandel durch hochmoderne Technologien wie Videoanalyse, BigData, Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Die Lösungenrichten sich an Kunden wie Einkaufsmalls, Supermärkte undMarkenwaren-Läden. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich aufKundenzählung, Analyse der Warenpopularität, ortsferneLadenpatrouille, Kassenüberwachung, Regalmanagement, unbemannteBehälter und mehr.KI-gestützte KamerasDie Besucher des Hikvision-Stands erhielten Einblicke in AICloud-Methoden und konnten außerdem innovative Produkte hautnaherleben, die bei diesen Projekten eingesetzt werden, darunter:- Videokameras mit integriertem Radar: Durch die Integration vonhochpräzisem Radar mit intelligenten Deep Learning-Kameras lässtsich die Erkennung über weite Entfernung unter allen denkbarenWetterbedingungen erzielen.- Integrierte mehrlinsige Kameras: Die Kameras mit einer Kombinationaus mehreren Linsen erfüllen die multifunktionalenNutzeranforderungen in einem einzelnen Szenario.Darüber hinaus zeigte Hikvision intelligente Produkte wie seineKI-gestützten Turbo HD 5.0-Kameras, die Easy IP 4.0 Series mitHikvisions AcuSense- und ColorVu-Technologien und die DeepLearning-Kameras DeepinView.Hikvisions offene KI-PlattformAm Stand konnten die Besucher Hikvisions offenenKI-Plattformalgorithmus für Warenlager- und Erfüllungsprozesserleben. Über eine AI Cloud-Benutzeroberfläche konnte manverschiedene Algorithmusmodelle aus dem Warenlager auswählen, auf dieKI-Kamera hochladen und Objekte wie Kartoffelchips, Feuerlöscher undandere Gegenstände in Echtzeit intelligent erkennen und analysieren.Die Hikvision AI Cloud wurde entwickelt, um die realenHerausforderungen zu bewältigen, mit denen verschiedene vertikaleMärkte zu kämpfen haben, und um für Endbenutzer einen dauerhaftenMehrwert zu liefern. Die hochmoderne Architektur ermöglicht dieKollaboration im partnerschaftlichen Ökosystem aus Edge Computing,industriellen Anwendungen, Serviceplattformen und Standardsystemenund vielem mehr.Informationen zur CPSEDie CPSE 2019 erstreckte sich auf 9 Ausstellungshallen und eineFläche von 115.000 Quadratmetern mit mehr als 6.000 Ständen. Seit 11Jahren ist sie die größte Messe für die globale Sicherheitsindustrie.Mehr als 1.500 Hersteller aus über 100 Ländern und Regionen stellenfortschrittliche Sicherheitsprodukte und -lösungen aus.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein weltweit führender Anbieter vonSicherheitsprodukten und -lösungen. Zusammen mit einem großen undhoch ausgebildeten Forschungs- und Entwicklungsteam produziertHikvision die verschiedensten Produkte und Lösungen für ein breitesSpektrum vertikaler Märkte. Neben der Sicherheitsbranche erstrecktsich die Expertise und langfristige Strategie von Hikvision aufSmart-Home-Technologien, industrielle Automatisierung sowieFahrzeugelektronik. Für Endbenutzer bieten die Hikvision-Produkteaußerdem aussagekräftige Business Intelligence, die effizientereAbläufe und größeren Geschäftserfolg ermöglichen. Bei seinenProdukten achtet Hikvision auf höchste Qualität und Sicherheit. Die Partner von Hikvision können von seinen vielfältigen Ressourcen für Cybersicherheit Gebrauch machen, einschließlich des Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.