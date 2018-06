Hikvision bringt EasyIP 4.0-Kameras und -NVR-Geräte speziell für den Objektschutz von kleinen und mittleren Unternehmen heraus

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweitführende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen für dieVideoüberwachung, hat heute ein neues Sortiment von EasyIP4.0-Kameras und -NVR-Geräten angekündigt. Diese einfachen,praktischen und kostengünstigen Überwachungslösungen für kleine undmittlere Unternehmen bauen auf dem Leistungsspektrum der EasyIP3.0-Produktreihe auf.Die EasyIP 4.0-Produkte basieren auf Hikvisions H.265+ SmartCodec, was im Vergleich zu H.265 die benötigte Bandbreite undSpeicherkapazität um bis zu 50 % reduziert. Kleine und mittlereUnternehmen können so bei der IT viel Geld sparen.EasyIP 4.0 bietet zudem verschiedene technologische Innovationen,damit Unternehmen ihre Überwachungs- und Sicherheitsstrategieoptimieren können. Dazu gehören:Hikvision AcuSense - entscheidende VorteileDie Integration von Hikvision AcuSense mit EasyIP 4.0 IP-Kamerasund -NVR-Geräten hilft dabei, Fehlalarme herauszufiltern (Genauigkeitüber 90 %) und schneller auf echte Sicherheitsbedrohungen zureagieren. Hikvision AcuSense erkennt Personen und Fahrzeuge undfiltert Fehlalarme durch natürliche Bewegungen (wie Regen undBlätter) effektiv heraus. In Kombination mit Hikvision AcuSense sindKameras mit automatischen Stroboskoplampen und akustischen Alarmen inder Lage, Eindringlinge abzuschrecken, bevor es zu einemSicherheitsvorfall kommt.Die Hikvision AcuSense-Kameras verfügen außerdem über Hikvisions"Powered by DarkFighter"-Technik für extrem schwacheLichtverhältnisse, die auch bei Nacht Überwachungsbilder inhervorragender Qualität liefert. In Kombination mit derUltra-HD-Videotechnik stellt Powered by DarkFighter sicher, dassOrganisationen Sicherheitsbedrohungen erkennen und effektiv daraufreagieren können. Bei einem Sicherheitsvorfall liegt aussagekräftigesVideo-Beweismaterial vor.Als Erweiterung von Hikvision AcuSense bieten EasyIP4.0-NVR-Geräte eine Funktion zur "schnellen Zielfindung", damitSicherheitsteams bei einem Sicherheitsvorfall schnell dasentsprechende Bildmaterial finden können. So ersparen sich Teams dasstundenlange manuelle Sichten von Bildmaterial.Hikvision ColorVu - entscheidende VorteileEasyIP 4.0 ColorVu-Kameras nutzen eine warme Zusatzbeleuchtung, umselbst bei Nacht strahlende Videobilder zu liefern. DieFarbverstärkung bei allen Lichtverhältnissen wird durch eine F1.0Super-Apertur, einen fortschrittlichen Sensor, eine warmeZusatzbeleuchtung und verschiedene andere Technologien erzielt.EasyIP 4.0 ColorVu-Kameras liefern hellere und farbenfrohereVideobilder. Sie ermöglichen einen effektiven Schutz vorSicherheitsvorfällen, Tag und Nacht.Die neuen EasyIP 4.0 ColorVu-Kameras lassen sich mit einemHikvision AcuSense-tauglichen NVR-Gerät kombinieren, um Fehlalarme zureduzieren und die Zielfindung zu beschleunigen.Bestmöglicher Objektschutz für kleine und mittlere UnternehmenEasyIP 4.0-Kameras und -NVR-Geräte bilden eine leistungsfähige,kosteneffektive Überwachungslösung für kleine und mittlereUnternehmen.Frank Zhang, Abteilungsleiter internationales Produktmarketing beiHikvision, sagte: "Bislang konnten sich viele kleinere BetriebeÜberwachungstechnologien wie Ultra-HD-Video, Farbvideo bei Nacht undautomatisierte Stroboskoplampen oder akustische Alarme nicht leisten.Mit unserem EasyIP 4.0-Angebot machen wir diese Technologien fürkleine und mittlere Unternehmen erschwinglich, damit sie denObjektschutz verbessern können."Für weitere Informationen zu Hikvisions EasyIP4.0-Sicherheitslösung besuchen Sie unseren Stand #D300 auf der IFSECInternational.Die neue Hikvision EasyIP 4.0-Produktlinie kann ab dem 3. Quartal2018 über autorisierte Hikvision-Fachhändler bezogen werden.Informationen zu HikvisionHikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativenProdukten und Lösungen für die Videoüberwachung. Das Unternehmenentwickelt Kerntechnologien der Audio- und Videocodierung,Videobildverarbeitung und zugehöriger Datenspeicherung sowiezukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und DeepLearning weiter. Besuchen Sie uns auf www.hikvision.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/701214/Hikvision_EasyIP_4.jpgPressekontakt:Ada HanTel.: +86-571-8735-6120Fax: +86-571-8993-5635hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell