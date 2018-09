Highwoods Properties: Das ist mal eine Nummer!

Der Kurs der Aktie Highwoods Properties stand am 06.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 48,9 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Highwoods Properties ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Highwoods Properties-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,68, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Highwoods Properties hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,81 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,07%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,26 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,75 liegt Highwoods Properties unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 104,1 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.